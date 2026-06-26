Crida a Terrassa per recollir ajuda humanitària pels afectats dels terratrèmols de Veneçuela

La comunitat veneçolana de Terrassa es bolca amb els afectats pels terratrèmols que van tenir lloc el passat dimecres 24 de juny a la zona nord del país americà. L'Associació de Veneçolans de Terrassa (ASOVENTE) ha iniciat aquest divendres una col·lecta de material sanitari i medicaments per tal de poder-los enviar al seu país d'origen i ajudar d'aquesta manera a les persones afectades.
Segons ha explicat Djamila Olivier al Diari de Terrassa, els terrassencs que vulguin fer la seva aportació ho podran fer a partir de les 6 de la tarda de divendres i durant tot el cap de setmana a una carpa a la Rambla d'Ègara, entre el carrer de la Rasa i el carrer de Goleta. Entre els objectes que més fan falta hi ha analgèsics, antihistamínics, inhaladors per a les persones asmàtiques, aliments infantils, bolquers i gases. Tot aquest material serà enviat a la zona zero del desastre.
Per la seva banda, l'Ajuntament de Terrassa ha expressat en una declaració conjunta al ple de juny la seva "profunda solidaritat" amb el poble veneçolà i ha recordat que la ciutat "manté estrets vincles humans amb Veneçuela a través dels gairebé 2.000 veïns i veïnes d'origen veneçolà" que viuen a Terrassa. "Posarem a disposició els mecanismes de cooperació i ajuda humanitària que es puguin activar", han afirmat des del consistori, i han desitjat una "ràpida recuperació de les zones afectades i del conjunt de la societat veneçolana".
En aquest sentit, l'Ajuntament recorda que encara està oberta la convocatòria per a projectes d'ajuda humanitària en la qual es poden presentar propostes i iniciatives per donar resposta a emergències com aquesta. De la mateixa manera, el consistori es remet al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el qual està avaluant si es donen les condicions necessàries per poder impulsar una campanya. Aquest ens té en compte les possibilitats reals d'intervenció, la presència d'entitats sòcies o aliades sobre el terreny que permetin canalitzar l'ajuda recollida amb certes garanties i també que es tingui la capacitat de garantir una actuació "útil i coordinada".
No és la primera vegada que, davant d’una catàstrofe com aquesta, la societat civil de Terrassa mostra la seva cara més solidària i es mobilitza en favor dels que més ho necessiten. Un dels exemples més recents, i segurament el més massiu, és la recaptació d’ajuda pels afectats de la DANA de València de l’any 2024, quan es van recollir tones d’ajuda humanitària i es van enviar efectius municipals per ajudar les víctimes.
235 morts al darrer balanç
Segons les declaracions recollides per l'ACN del ministre de salut veneçolà, Carlos Alvarado, el recompte de morts ha ascendit a 235 persones, tres de les quals amb nacionalitat espanyola, segons la informació proporcionada pel ministeri d'exteriors espanyol, que també ha elevat a 99 els espanyols desapareguts. A més, s'han comptabilitzat 4.300 persones ferides, la "majoria", segons Alvarado, amb pronòstic lleu. La majoria de les víctimes es troben dins l'estat de la Guaira, al nord del país llatinoamericà.