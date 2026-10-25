Una arriscada persecució policial acaba amb tres policies municipals ferits i dos detinguts a Terrassa

Matinada de dissabte moguda a Terrassa. Segons ha avançat ElCaso.cat, la Policia Municipal va detectar un cotxe que circulava per la plaça de la Mediterrània a gran velocitat i amb els llums apagats i, en conseqüència, va iniciar una persecució per diversos carrers de la ciutat. El seguiment, molt perillós tant pels agents com per la resta d'usuaris del carrer, va acabar a la confluència de l'avinguda de Santa Eulàlia amb la carretera de Rubí, on els infractors van impactar contra el voral i, finalment, va col·lisionar amb un cotxe policial.
Això, però, no ha estat el final del succés, ja que els dos ocupants del vehicle accidentat s'han enfrontat als agents municipals fins el punt de ferir-ne tres abans de poder ser reduïts i detinguts al voltant de les tres de la matinada. A més, a l'hora d'identificar-los, es va conèixer que un dels individus, el conductor, ja havia estat implicat en un altre incident amb agents ferits. Concretament van ser els fets que van tenir lloc el passat 11 d'octubre al carrer de Jacint Elías, quan, a l'hora d'efectuar unes detencions per una baralla amb armes blanques, el reincident va mossegar la mà d'un policia.
D'aquesta manera, segons la informació de ElCaso, s'atribueixen delictes de resistència i desobediència a l'autoritat, a més de delictes de conducció temerària i atemptat contra agents de l'autoritat. El conductor no tenia el carnet de conduir.