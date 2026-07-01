Doctor Prats i Mama Dousha, a Castellbisbal

Doctor Prats i Mama Dousha seran els caps de cartell de la Festa Major de l’aigua i la Llum 2026 de Castellbisbal. L’envelat del parc Folch i Torres acollirà el 20 d’agost aqusts dos concerts. Dimarts al vespre a la plaça de Mary Santpere d’Els Costals, es va presentar la programació que omplirà el municipi d’activitats del 19 al 23 d’agost.
L’endemà, 21 d’agost, serà el torn del concert dels guanyadors del procés participatiu juvenil “Fes sonar la teva veu”, amb les actuacions de Serko i la DJ Carla Nisha.
L’edició d’enguany estarà especialment marcada per la celebració de diversos aniversaris d’entitats del municipi: el 50è aniversari de la Colla Sardanista Marinada, el 30è aniversari de la Ronda del Rei, el 20è aniversari del Tractor Trànsit Sound System i el 20è aniversari dels Potafocs de Castellbisbal, que tindran un protagonisme destacat al llarg de la festa.
La programació incorpora diverses novetats pensades per ampliar i diversificar l’oferta d’activitats. Entre aquestes destaquen l’Empaita-Aigua, organitzada pels Potafocs de Castellbisbal, i el Mulla’t, impulsat per Cohesiona’t Castellbisbal, dues propostes que convidaran petits i grans a combatre la calor estiuenca.
A aquestes activitats s’hi sumen la Festa Remember, amb el grup Los 80 Principales, i una tarda de cinema amb la projecció del musical Mar i Cel, ampliant així les opcions lúdiques per a tots els públics.