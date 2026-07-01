Escorcollen per segon cop l’IRTA-CReSA per la pesta porcina africana

Efectius dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Civil van escorcollar dimarts les instal·lacions de l’IRTA-CReSA en el marc de la investigació de l’origen del brot de Pesta Porcina Africana (PPA), segons ha avançat “El País” i han confirmat fonts policials, que apunten que el jutjat que s’ocupa del cas, el número 2 de Cerdanyola del Vallès, va ordenar la diligència.
El primer escorcoll va ser el passat 18 de desembre. Va durar llavors unes catorze hores. Els agents es van endur documentació i mostres dels virus amb què treballen els investigadors. Les diligències estan declarades secretes. Aquest dimarts també es va fer una entrada al Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa a Madrid.
En un comunicat, l’IRTA-CreSA ha assegurat que ha mantingut una actitud de “màxima transparència i plena col·laboració amb les autoritats” i ha recordat que les avaluacions tècniques independents no han detectat incidències en els protocols, ni tampoc coincidència genètica en cap de les mostres amb què treballen i el virus causant del brot.
El centre ha afegit que l’actitud de col·laboració “es mantindrà durant tot el procés, atenent qualsevol nou requeriment que pugui formular l’autoritat judicial” en el procés que intenta esclarir l’origen del brot de pesta porcina africana a Catalunya.
Paral·lelament a la investigació judicial, s’han dut a terme diverses avaluacions tècniques independents. El Govern va encarregar una auditoria externa sobre els protocols de bioseguretat i el funcionament de l’IRTA-CReSA que va “avalar la solidesa dels protocols i no van detectar incidències que apuntessin a una possible sortida del virus des del centre”, recorda el centre.
A més, l’Institut de Recerca Biomèdica va dur a terme una anàlisi genòmica comparativa entre el virus detectat en els senglars afectats i les soques amb què treballa l’IRTA-CReSA. Els resultats, fets públics a finals de desembre, van concloure que no hi havia coincidència genètica entre cap de les mostres amb què treballen i el virus causant del brot.