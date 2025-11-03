Així són els tractaments capil·lars de Policlínic Terrassa que regeneren i reforcen el cabell des de l'arrel

La caiguda del cabell és una de les preocupacions estètiques més freqüents, tant en homes com en dones, i en molts casos té un origen mèdic.
Conscients d'això, Grup Policlínic impulsa la medicina capil·lar regenerativa amb tractaments mèdics personalitzats que actuen directament sobre el fol·licle pilós, enfortint el cabell des de l'arrel i retornant-li la seva vitalitat natural.
“L'objectiu no és només frenar la caiguda, sinó regenerar el cabell perquè creixi més fort, sa i durador. La medicina capil·lar actual permet fer-ho sense recórrer a la cirurgia”, expliquen els especialistes de Grup Policlínic.
Tractaments mèdics que funcionen
Grup Policlínic combina dues tècniques avançades d'eficàcia clínica contrastada: la Mesoteràpia i el PRP Capil·lar (Plasma Ric en Plaquetes), totes dues realitzades exclusivament per metges estètics especialistes en regeneració capil·lar.
La mesoteràpia capil·lar
Es basa en microinfiltracions localitzades que actuen directament sobre l'arrel del cabell. Per exemple, la mesoteràpia capil·lar amb l'actiu Dutasteride bloqueja l'acció de l'hormona DHT, responsable de la miniaturització fol·licular, frenant la caiguda i estimulant el creixement.
És un tractament mèdic no quirúrgic, sense efectes secundaris i amb resultats visibles en poques sessions.
El PRP Capil·lar (Plasma Ric en Plaquetes)
És una tècnica biològica que utilitza el propi plasma del pacient, ric en factors de creixement, per reactivar les cèl·lules mare del cuir cabellut i estimular la regeneració capil·lar.
El PRP millora la densitat, la textura i la salut del cabell, afavorint una recuperació natural i duradora.
Tots dos tractaments poden combinar-se per a potenciar els seus efectes, i es personalitzen en funció del tipus d'alopècia i les necessitats de cada pacient.
Valoració mèdica gratuïta i personalitzada
Abans d'iniciar qualsevol tractament, Grup Policlínic ofereix una valoració capil·lar gratuïta amb un metge estètic especialitzat.
Durant aquesta visita s'analitza l'estat del cuir cabellut i del cabell, s'identifiquen les causes de la caiguda i es proposa un pla de tractament individualitzat.
“Cada cas és distint. L'important és detectar la causa i tractar-la mèdicament, no amagar-la amb solucions cosmètiques temporals”, apunten des de l'equip mèdic capil·lar del grup.
Pots sol·licitar la teva valoració capil·lar gratuïta per:
• On-line, a la WEB
• Telèfon: 93 515 39 99
• WhatsApp: 673 427 479
Medicina capil·lar regenerativa, sense cirurgia i amb resultats
Aquest enfocament de medicina capil·lar de precisió estimula directament el fol·licle pilós, reactiva la seva activitat i reforça la salut del cabell des de l'arrel.
Són tractaments mèdics no quirúrgics, sense efectes secundaris i sense temps de recuperació, que permeten reprendre la vida normal immediatament. Els resultats són naturals, progressius i clínicament contrastats.
El grup compta amb unitats capil·lars a Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Rubí i Cerdanyola. Troba aquí el teu centre de Grup Policlínic més proper, aprofita la valoració mèdic-estètica gratuïta i comença ara a recuperar el teu cabell.
Policlínic Terrassa – Estètica avançada
Carrer Goleta 3
Terrassa
Tel. 93 788 84 45
www.grup-policlinic.com