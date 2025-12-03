Contingut patrocinat

El Christmas MesoGlow de Policlínic Terrassa marca tendència entre els tractaments exprés de bellesa nadalenca

Coneix tot sobre el Christmas MesoGlow, disponible en Policlínic Terrassa, que està posicionant-se com el protocol estètic facial definitiu per a brillar aquestes festes

Publicat el 03 de desembre de 2025 a les 07:00

Amb l'arribada dels sopars d'empresa, trobades familiars i celebracions nadalenques, moltes persones busquen formes ràpides i segures de millorar l'aspecte de la seva pell. Per aquest motiu, Policlínic Terrassa presenta aquestes festes el seu nou protocol facial Christmas MesoGlow, un tractament mèdic-estètic exclusiu, dissenyat per aportar lluminositat, hidratació profunda i un acabat radiant sense necessitat de recórrer a procediments agressius ni temps de recuperació.

Un “efecte glow” immediat i natural

Christmas MesoGlow està inspirat en una tendència estètica cada vegada més sol·licitada: l'efecte glow, aquest acabat sucós, uniforme i lluminós que reflecteix una pell sana i ben hidratada.

Segons l'equip de la Unitat d'Estètica de Policlínic Terrassa, “el secret no està a estirar la pell, sinó en retornar-li densitat, llum, elasticitat i un to uniforme”. Aquest tipus de resultat és especialment apreciat en una època de l'any en la qual predominen els esdeveniments socials i les fotografies.

Un protocol, tres fases i un objectiu: brillar aquestes festes

Christmas MesoGlow està estructurat en tres fases complementàries que actuen en sinergia per a millorar globalment la pell del rostre, amb un plus de rejoveniment en la zona del contorn d'ulls.

1. Booster facial hidratant i il·luminador (rostre complet)
És la base del protocol. S'aplica un còctel mèdic-estètic formulat amb àcid hialurònic no reticulat, vitamines i antioxidants d'alta puresa que treballa tot el rostre per:
•    Aportar hidratació profunda
•    Millorar densitat i elasticitat
•    Augmentar la lluminositat
•    Suavitzar línies fines
•    Proporcionar un acabat fresc, sucós i radiant

Aquesta fase actua especialment en galtes, front, pòmuls i zona perioral, on més s'aprecia l'efecte glow.

2. Mascareta Casmara® per contorn d'ulls
El tractament continua amb una màscara professional rejovenidora amb factors de creixement i extractes botànics medicinals. Els seus beneficis:
•    Reafirma la zona
•    Aporta hidratació intensiva
•    Redueix arrugues fines
•    Millora la lluminositat
•    Genera un efecte tensor immediat

Encara que està centrada en els ulls, potència l'harmonia global del tractament i rejoveneix visiblement la mirada.

3. Pressoteràpia ocular per una mirada més fresca
El protocol finalitza amb unes ulleres de pressoteràpia ocular exclusiva, que estimulen la microcirculació del contorn d'ulls per:
•    Reduir signes de fatiga
•    Atenuar bosses
•    Millorar l'oxigenació
•    Aportar una mirada més descansada i oberta

És un complement perfecte al glow facial, especialment útil en dates de poc descans.

Preu especial nadalenc i format regal

El protocol Christmas MesoGlow està disponible per 195 € fins al 5 de gener de 2026, a Policlínic Terrassa i la resta dels centres de Grup Policlínic.

A més, pot adquirir-se en format cofre regal premium, ideal per a parelles, familiars, amics o per a un auto-regal.

Les reserves poden realitzar-se:
•    On-line, a la WEB 
•    Telèfon: 93 515 39 99
•    WhatsApp: 699 619 049 

Tractament segur, natural i avalat per experts

Policlínic Terrassa destaca que aquest protocol combina l'experiència dels seus professionals amb tècniques validades i actius de laboratoris internacionals de referència. Aquests laboratoris es caracteritzen pel seu rigor científic i l'elevada puresa de les seves formulacions, la qual cosa garanteix resultats segurs, naturals i visibles.


Policlínic Terrassa Estètica Avançada
Carrer Goleta 3
Terrassa 
Tel. 93 788 84 45 
https://grup-policlinic.com/
 

