El Christmas MesoGlow de Policlínic Terrassa marca tendència entre els tractaments exprés de bellesa nadalenca

Amb l'arribada dels sopars d'empresa, trobades familiars i celebracions nadalenques, moltes persones busquen formes ràpides i segures de millorar l'aspecte de la seva pell. Per aquest motiu, Policlínic Terrassa presenta aquestes festes el seu nou protocol facial Christmas MesoGlow, un tractament mèdic-estètic exclusiu, dissenyat per aportar lluminositat, hidratació profunda i un acabat radiant sense necessitat de recórrer a procediments agressius ni temps de recuperació.
Un “efecte glow” immediat i natural
Christmas MesoGlow està inspirat en una tendència estètica cada vegada més sol·licitada: l'efecte glow, aquest acabat sucós, uniforme i lluminós que reflecteix una pell sana i ben hidratada.
Segons l'equip de la Unitat d'Estètica de Policlínic Terrassa, “el secret no està a estirar la pell, sinó en retornar-li densitat, llum, elasticitat i un to uniforme”. Aquest tipus de resultat és especialment apreciat en una època de l'any en la qual predominen els esdeveniments socials i les fotografies.
Un protocol, tres fases i un objectiu: brillar aquestes festes
Christmas MesoGlow està estructurat en tres fases complementàries que actuen en sinergia per a millorar globalment la pell del rostre, amb un plus de rejoveniment en la zona del contorn d'ulls.
1. Booster facial hidratant i il·luminador (rostre complet)
És la base del protocol. S'aplica un còctel mèdic-estètic formulat amb àcid hialurònic no reticulat, vitamines i antioxidants d'alta puresa que treballa tot el rostre per:
• Aportar hidratació profunda
• Millorar densitat i elasticitat
• Augmentar la lluminositat
• Suavitzar línies fines
• Proporcionar un acabat fresc, sucós i radiant
Aquesta fase actua especialment en galtes, front, pòmuls i zona perioral, on més s'aprecia l'efecte glow.
2. Mascareta Casmara® per contorn d'ulls
El tractament continua amb una màscara professional rejovenidora amb factors de creixement i extractes botànics medicinals. Els seus beneficis:
• Reafirma la zona
• Aporta hidratació intensiva
• Redueix arrugues fines
• Millora la lluminositat
• Genera un efecte tensor immediat
Encara que està centrada en els ulls, potència l'harmonia global del tractament i rejoveneix visiblement la mirada.
3. Pressoteràpia ocular per una mirada més fresca
El protocol finalitza amb unes ulleres de pressoteràpia ocular exclusiva, que estimulen la microcirculació del contorn d'ulls per:
• Reduir signes de fatiga
• Atenuar bosses
• Millorar l'oxigenació
• Aportar una mirada més descansada i oberta
És un complement perfecte al glow facial, especialment útil en dates de poc descans.
Preu especial nadalenc i format regal
El protocol Christmas MesoGlow està disponible per 195 € fins al 5 de gener de 2026, a Policlínic Terrassa i la resta dels centres de Grup Policlínic.
A més, pot adquirir-se en format cofre regal premium, ideal per a parelles, familiars, amics o per a un auto-regal.
Les reserves poden realitzar-se:
• On-line, a la WEB
• Telèfon: 93 515 39 99
• WhatsApp: 699 619 049
Tractament segur, natural i avalat per experts
Policlínic Terrassa destaca que aquest protocol combina l'experiència dels seus professionals amb tècniques validades i actius de laboratoris internacionals de referència. Aquests laboratoris es caracteritzen pel seu rigor científic i l'elevada puresa de les seves formulacions, la qual cosa garanteix resultats segurs, naturals i visibles.
Policlínic Terrassa Estètica Avançada
Carrer Goleta 3
Terrassa
Tel. 93 788 84 45
https://grup-policlinic.com/