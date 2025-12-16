El Centre Parc del Nord inicia una nova etapa

Amb més de 25 anys d’història a Terrassa, l’antic Centre Parc del Nord inicia una nova etapa sota el nom de Cabeceran – Parc del Nord. Aquesta transformació forma part d’un procés d’actualització i creixement del grup de clíniques dentals Cabeceran, però manté intacta l’essència que ha convertit aquesta clínica en un referent a la nostra ciutat.
Una de les primeres qüestions que cal remarcar és que no canvien ni la propietat, ni la direcció, ni l’equip professional. Es tracta dels mateixos professionals de confiança, amb el mateix tracte proper i la mateixa manera d’entendre l’odontologia.
El canvi de nom respon a la voluntat d’unificar la imatge corporativa de les clíniques propietat dels doctors Cabeceran, presents a Barcelona i Terrassa, sota una identitat visual comuna i valors compartits. Aquesta nova etapa els permet continuar creixent com a grup, mantenint la proximitat i la qualitat assistencial que sempre els ha definit.
Cabeceran és molt més que una nova denominació. Es tracta d’una marca que engloba dècades d’experiència en odontologia, amb una gestió centrada en el pacient, una aposta constant per la innovació i un compromís ferm amb l’excel·lència clínica. Amb aquesta nova imatge, el grup vol transmetre amb més claredat qui són i cap a on avancen: un projecte familiar compromès amb el benestar bucodental dels seus clients.
Què suposa aquest canvi?
Per als pacients, aquest canvi suposa només avantatges: una estructura reforçada, més inversió en tecnologia i l’ampliació de serveis, mantenint el tracte i la confiança de sempre. A més, la integració dins de Cabeceran permet accedir a una xarxa de clíniques que comparteixen protocols, estàndards de qualitat i una mateixa filosofia. Des del mateix emplaçament i amb el mateix equip al capdavant, la clínica inicia així una etapa amb una imatge renovada que la representa millor.
Finalment, des de Cabeceran – Parc del Nord volen agrair a tots els pacients la confiança dipositada al llarg dels anys. Aquesta transformació és possible, en part, gràcies a ells. I conviden tothom a visitar la clínica i descobrir aquesta nova imatge que simbolitza el futur del centre.
La clínica està situada al carrer de Sant Leopold, 31 i el seu número de telèfon és el 937 33 73 00.