La Fundació Paco Puerto apropa la formació per a l'ocupació a Terrassa i Manresa

La Fundació Paco Puerto, entitat de CCOO de Catalunya especialitzada en formació per a l'ocupació, ofereix una nova programació de cursos a Terrassa i Manresa amb la finalitat de millorar l'ocupabilitat i afavorir el reciclatge professional.
La Fundació treballa per a impulsar l'accés a l'ocupació i la inserció laboral mitjançant formació i orientació professional de qualitat, adaptada a les necessitats actuals del mercat de treball. Així mateix, la FPP promou la igualtat d'oportunitats en l'àmbit professional i fomenta l'ús de la llengua catalana com a eina d'integració social.
Cursos i certificacions oficials per a impulsar la inserció laboral
La Fundació Paco Puerto ofereix en aquests territoris cursos presencials i virtuals que reforcen el seu compromís amb la formació i l'ocupació en igualtat d'oportunitats. L'oferta formativa se centra en sectors amb alta demanda com l'educació, els idiomes i la tecnologia, amb propostes innovadores i de qualitat que s'ajusten a la realitat laboral.
La programació inclou:
- Intervenció educativa en alumnat amb altes capacitats
- Coaching de fortaleses
- Automatització programable I
- Català C2
- Cuina de tardor
- Microsoft Access 2019 – Certificació MOS-500: Microsoft Access Expert
- Microsoft Excel 2019 Nivell 2 – Certificació MOS-201: Excel Expert
- Educació inclusiva centrada en el trastorn d'atenció (TDA)
- Desenvolupament d'aplicacions amb Android. Nivell avançat
Aquesta formació subvencionada cerca fomentar la inserció laboral a través de la qualitat i l'actualització professional. A més, en finalitzar la formació s'obtindran certificacions oficials (MOS) i aptituds acreditables, en línia amb els certificats de professionalitat que avalen competències laborals concretes.
La Fundació ofereix oportunitats d'aprenentatge per a tots els públics
La Fundació Paco Puerto compta amb formació subvencionada, privada i bonificada amb l'objectiu de facilitar la igualtat d'oportunitats en l'accés a la formació.
L'oferta subvencionada està orientada a programes professionals per a millorar l'ocupabilitat a través de plans transversals i sectorials oferint un contingut d'aprenentatge de gran valor.
D’altra banda, l'oferta privada i les certificacions oficials estan obertes a qualsevol persona, independentment de la seva situació laboral i compten amb la garantia d'un professorat altament qualificat i amb àmplia experiència.