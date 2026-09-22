Les escoles catalanes es preparen per al clima del futur

Les escoles han de fer front a unes condicions climàtiques que ja no són les de fa unes dècades. Per donar resposta a aquesta realitat, la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa el Pla Actualitza Clima, que climatitzarà els 2.530 centres educatius públics del país entre els cursos 2026-2027 i 2030-2031, i que mobilitzarà fins a 2.500 milions d’euros.
Les actuacions poden incloure sistemes de fred i calor, ventilació i renovació de l’aire, substitució d’instal·lacions tèrmiques obsoletes, millores en l’envolupant dels edificis i incorporació d’energies renovables. La necessitat d’aquest pla respon a l’antiguitat dels equipaments escolars catalans. Prop del 25% dels edificis són anteriors al 1960 i un 70% es van construir abans que s’aprovés el reglament estatal que regula les instal·lacions tèrmiques dels edificis. L’adaptació haurà de tenir en compte, per tant, les característiques de cada centre educatiu.
Un entorn propici per a l’aprenentatge
El Pla Actualitza Clima persegueix tres objectius prioritaris: assegurar el confort tèrmic de l’alumnat tant en els mesos més calorosos com en els més freds, garantir la qualitat de l’aire interior i millorar la sostenibilitat i l’eficiència energètica dels equipaments.
La millora de la climatització dels centres afavorirà la concentració i el benestar d’alumnes i docents i professionals de les escoles.
Cinc anys per actualitzar els centres
El desplegament del pla ja ha començat amb una primera fase que actuarà sobre un centenar de centres. La selecció té en compte criteris tècnics i factors com la climatologia de la zona, l’orientació de les aules, l’any de construcció del centre, la vulnerabilitat de l’alumnat i tipologia constructiva, entre d’altres.
La previsió és que aquestes primeres actuacions estiguin en funcionament durant el curs 2027-2028. Aquesta etapa inicial mobilitzarà una dotació de 100 milions d’euros repartits en dos anys. A partir d’aquí, el pla avançarà progressivament fins a arribar al conjunt dels 2.530 equipaments. La magnitud de l’actuació també es reflecteix en la inversió prevista de fins a 2.500 milions d’euros.
El desplegament combinarà diferents vies d’execució, amb la participació de la Generalitat i dels ens locals. En aquesta primera fase, la preparació dels projectes, la contractació i l’execució de les actuacions s’articularan mitjançant encàrrecs a l’empresa pública Infraestructures.cat.
Més confort, menys consum
L’adaptació climàtica també obre la porta a una transformació energètica dels centres. L’aerotèrmia serà una de les tecnologies prioritàries per la seva elevada eficiència, tot i que cada equipament podrà incorporar la solució que resulti més adequada a les seves característiques.
La climatització es coordinarà, a més, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques per afavorir l’autoconsum i l’ús d’energia neta i de proximitat.
Aquest 2026 la transformació dels equipaments educatius ja compta amb una inversió de 258 milions d’euros, que inclou 145 milions destinats a grans construccions i ampliacions, i un fons extraordinari de 100 milions perquè els ajuntaments puguin executar obres de reforma, adequació i millora.