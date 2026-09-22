Mahou Pizzas Fest arriba al Parc de Vallparadís de Terrassa

- Del 9 al 12 d’octubre, coincidint amb el pont festiu, el Mahou Pizzas Fest, la major competició de pizzeries del país, celebra la seva primera edició a Terrassa en un festival dedicat al plat estrella de la gastronomia italiana. L'esdeveniment es converteix així en una proposta ideal per gaudir d'aquests dies de festa en família o amb amics.
- L’esdeveniment tindrà lloc al Parc de Vallparadís, una ubicació privilegiada de la ciutat on gaudir a l’aire lliure d’un dia replet de bon menjar i bona música en un ambient insuperable.
- Els assistents al Mahou Pizzas Fest podran gaudir de tallers, showcookings, música en directe i l’oferta gastronòmica de 8 dels restaurants italians més top de Terrassa i El Vallès, que competiran per endur-se el premi a la millor pizza de la ciutat.
- L’accés al festival és gratuït per a residents a Catalunya amb un aforament limitat. L’entrada s’haurà de descarregar online a www.pizzasfest.com. També hi ha l’opció d’adquirir l’entrada Menú, que inclou l’accés assegurat al festival, una pizza (sencera o porció), un got reutilitzable i una beguda.
Després de l’èxit de les tres darreres edicions, que van rebre més de 90.000 assistents en total, Pizzas Fest torna amb força a Terrassa del 9 al 12 d’octubre, esdevenint el pla perfecte per esprémer al màxim el pont del 12 d'octubre i convertint-se en un dels esdeveniments de referència del sector "pizzero".
El festival, dedicat al plat estrella de la gastronomia italiana, compta amb la participació de 8 reconeguts restaurants de Terrassa i el Vallès entre els que es troben Ofame, Porzioni di Roma o Pizza Social Club. Durant tot el cap de setmana oferiran dues de les seves especialitats: una pizza clàssica, aquella que és un "must" en la seva cuina, i la pizza gurmet, amb creacions i receptes que sorprendran els amants d’aquest plat italià. A més a més, els assistents podran maridar cada pizza amb una cervesa Mahou diferent.
Es busca la pizza més top de la ciutat i el públic decideix!
Els restauradors competiran per guanyar un dels dos premis a la millor pizza, un d’ells atorgat pel vot dels assistents i l’altre deliberat per un jurat format per professionals de gran reconeixement de l'àmbit gastro així com el reconegut influencer i youtuber foodie Edu González, propietari de Bravas Barcelona i coorganitzador del festival.
Un esdeveniment que va més enllà de les pizzes
El Parc del Vallparadís es converteix en l’escenari idíl·lic per fer que l'experiència gastronòmica sigui tot un festival. Durant els 4 dies de l’esdeveniment, que ompliran de vida el pont festiu, els visitants podran gaudir d’un programa d’activitats variat que inclou concursos en directe amb premis divertits com un sorteig d'un tirador de cervesa per a casa, samarretes, etc. Així com maridatges especials, cates guiades i moltes més activitats sorprenents!
Així mateix, a més de reunir les millors receptes de pizzes, també hi haurà una zona de dolços i moltes referències de cerveses per a fer maridatges.
Entrada gratuïta per a residents a Catalunya
Pizzas Fest ofereix dues modalitats d’entrada, disponibles a www.pizzasfest.com
- Entrada gratuïta (exclusiva per a residents a Catalunya): no garanteix l'accés al festival, que compta amb un aforament limitat que s’anirà omplint per ordre d'arribada.
- Entrada Menú: garanteix l'accés al festival i inclou una pizza (sencera o porció), un got reutilitzable i una beguda. Es podrà bescanviar a qualsevol dels restaurants del Mahou Pizzes Fest.
Degut a l’èxit del festival en les seves darreres edicions, el públic podrà escollir entrar en qualsevol de les franges horàries assignades. A més, qui compri l’entrada Menú tindrà accés prioritari tant al festival com a la cua dels restaurants, que comptaran amb 3 files: una pels qui portin entrada menú, una altra per qui compri in situ amb el QR i una altra per la resta.
INFORMACIÓ PRÀCTICA:
MAHOU PIZZAS FEST TERRASSA 2026
Lloc: Parc de Vallparadís, 08222 Terrassa, Barcelona
Dates i horaris:
● Divendres 9 d’octubre: de 18h a 00h
● Dissabte 10 d’octubre : de 12h a 00h
● Diumenge 11 d’octubre: de 12h a 00h
● Dilluns 12 d’octubre: de 12h a 22h
Més informació i entrades: www.pizzasfest.com