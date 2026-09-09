Més professionals, més inclusió i centres millor preparats per al nou curs escolar

Més d’1,6 milions d’alumnes han començat el curs 2026-2027 als centres educatius de Catalunya, que l’inicien amb més professionals i nous recursos per donar resposta a les necessitats d’un sistema educatiu cada vegada més divers.
En total, la plantilla estructural arribarà als 94.422 professionals, entre personal docent, personal d’atenció educativa i personal d’administració i serveis. Són 1.830 professionals més que a inicis del curs passat, un reforç que permet ampliar la capacitat dels centres en àmbits especialment sensibles com l’acollida de l’alumnat nouvingut, l’educació inclusiva o l’atenció a les necessitats específiques de suport educatiu.
En el cas de les places docents, aquestes s’eleven a l’inici del curs a un total de 85.052, el que representa 1.103 més que el curs passat. En els últims cinc anys, les places docents han augmentat en 7.799 en tot Catalunya.
Més aules d’acollida per a un alumnat cada vegada més divers
Un dels principals reforços d’aquest curs es concentra en les aules d’acollida, un recurs clau per facilitar la incorporació dels alumnes nouvinguts al sistema educatiu. Aquest setembre s’hi incorporen 500 dotacions per a les aules d’acollida, de manera que Catalunya comptarà amb 2.141 d’aquests espais de suport, 1.400 més que fa vint anys. La ràtio màxima d’aquestes aules es limita a 18 alumnes, amb l’objectiu de facilitar una atenció més personalitzada durant els primers mesos d’incorporació al sistema.
L’acompanyament no s’acaba quan l’alumne deixa aquests espais de suport. El nou curs incorpora també 50 dotacions per reforçar l’acollida a la formació professional bàsica i 50 més per oferir recolzament lingüístic a l’aula ordinària als alumnes que ja han completat aquesta primera etapa, però que encara necessiten reforçar les competències lingüístiques.
D’aquesta manera, el reforç de l’acollida es planteja com un procés gradual: facilitar l’arribada, reforçar l’aprenentatge de la llengua i garantir que l’alumnat pugui continuar progressant dins l’aula ordinària.
Més recursos per avançar cap a una educació inclusiva
La resposta a la diversitat també passa per reforçar els recursos destinats a l’alumnat amb necessitats educatives específiques. Els centres d’educació especial incorporaran 204 noves places, equivalents a 80 grups, amb una inversió de 6,3 milions d’euros. També es posaran en marxa tres centres bilingües de llengua de signes catalana, pensats perquè l’alumnat sord pugui desenvolupar les seves competències en un entorn educatiu especialitzat.
Alhora, el Departament ampliarà el programa APPA, destinat a detectar necessitats d’aprenentatge. Després d’haver-se aplicat a 1r i 3r de primària el curs passat, aquest any arribarà també a 5è, de manera que les proves permetran arribar a 36.000 alumnes. Detectar aquestes dificultats de manera primerenca permet als centres actuar abans i ajustar els recursos educatius a les necessitats de cada alumne.
En les primeres etapes educatives, el reforç també es tradueix en 582 noves places públiques de 0 a 3 anys, creades en col·laboració amb el món local.
Centres que es renoven per afrontar nous reptes
La millora dels recursos educatius també passa pels espais on cada dia es desenvolupa l’activitat lectiva. Per al curs 2026-2027, set centres educatius iniciaran l’activitat en nous edificis, mentre que durant els propers mesos estaran en construcció sis grans actuacions.
La renovació dels equipaments educatius permet ampliar i actualitzar la xarxa de centres i donar resposta a les necessitats d’una comunitat educativa que també evoluciona. Nous espais per a l’aprenentatge, però també equipaments pensats per facilitar una atenció més adequada a la diversitat de l’alumnat i a les noves formes d’ensenyar i aprendre.
Preparar els centres per a l’escola del futur
El sistema educatiu també incorpora per aquest curs mesures davant d’un dels grans canvis que està transformant l’educació: l’arribada de la intel·ligència artificial. Durant aquest mes de setembre, el Departament publicarà unes Orientacions per a l’ús de la intel·ligència artificial als centres educatius, adreçades a alumnat, professorat, centres i famílies.
L’objectiu és oferir un marc comú perquè aquesta tecnologia es pugui incorporar de manera responsable i segura. Les orientacions establiran, entre d’altres aspectes, que els menors de 14 anys no haurien d’utilitzar de manera autònoma les eines d’IA de propòsit general que no estiguin pensades específicament per a entorns educatius, mentre que entre els 14 i els 18 anys caldrà autorització.
També es posarà el focus en la protecció de dades i en les prohibicions establertes per la normativa europea. Pel que fa al treball de recerca, l’ús de la IA serà possible sempre que es faci constar de manera documentada i se’n verifiquin les aportacions.
Més suport per als professionals i les direccions dels centres
La millora del sistema educatiu també requereix reforçar les persones que en formen part. En aquest sentit, el curs incorporarà una línia de benestar professional adreçada als docents, amb un equip de psicòlegs i altres professionals que oferiran eines per a la gestió de l’aula i la prevenció del desgast emocional.
També es desplegaran professionals sanitaris per garantir l’atenció a l’alumnat amb malalties cròniques i necessitats de cures durant l’horari escolar. Després de l’èxit del pilotatge del curs passat, aquest curs 2026-2027 el servei s’estendrà al 50% dels centres educatius de Catalunya i el curs vinent arribarà al 100% dels centres.
I perquè les direccions puguin concentrar més esforços en el lideratge pedagògic, s’iniciarà un pla pilot en tres territoris per incorporar la figura del gestor-administrador de centre, que assumirà part de les tasques econòmiques, pressupostàries i de contractació.
La tornada a les aules arrenca, així, amb més professionals per atendre la diversitat, més recursos per facilitar l’acollida i nous equipaments per adaptar els centres a les necessitats d’una comunitat educativa que també està canviant.