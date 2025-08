Quan la calor és un risc: protegim-nos per cuidar la salut

L’estiu és sinònim de bon temps i alegria, una època ideal per sortir a gaudir de diverses activitats a l’aire lliure. En molts casos, però, no som conscients dels riscos que comporta exposar-se a la calor extrema que patim a casa nostra durant molts moments de l’estiu, un perill que pot tenir conseqüències greus per la salut.

Quan fa molta calor, el nostre cos ha de treballar més per mantenir una temperatura interna estable. Aquest esforç continuat pot provocar deshidratació, cops de calor o agreujar problemes de salut preexistents. Per tant, és essencial tenir cura de la nostra exposició a la calor.

Símptomes d’alarma: com saber que alguna cosa no va bé

Cal estar alerta als senyals que ens dona el cos. Marejos, nàusees, mal de cap, pell seca i calenta, febre alta, confusió o pèrdua de consciència poden indicar un cop de calor. Davant qualsevol d’aquests símptomes, cal actuar de pressa: buscar ombra, beure aigua, refrescar-se i demanar ajuda mèdica si cal. En cap moment s’ha de continuar fent l’activitat que s’estigui realitzat, és essencial aturar-se tan bon punt un mateix comenci a notar un símptoma alarmant en el seu cos.

Un termòmetre marca temperatures elevades a Terrassa

Nebridi Aróztegui

Quins efectes pot tenir un cop de calor?

Exposar-se a la intensa calor de l’estiu pot generar una descompensació de la temperatura corporal, impossibilitant la capacitat del cos per refredar-se. Com a conseqüència, podem patir esgotament o deshidratació, a causa de la pèrdua de líquids i sals minerals. A més, si davant d’aquests símptomes no es pren cap mesura i l’exposició a la calor continua, hi ha el risc d'acabar patint un cop de calor.

Particularment, la calor encara suposa un risc més elevat per aquelles persones d’edat avançada o que ja pateixen alguna malaltia crònica. Per tant, en les èpoques de forta calor, és essencial no només prendre consciència de la salut personal -ja que es poden agreujar problemes existents-, sinó també la de l'entorn, especialment si hi ha persones vulnerables.

Prevenir és molt més fàcil (i intel·ligent) que curar

Tot i això, evitar aquests riscos i prevenir-se de patir qualsevol problema davant la calor és ben senzill si es tenen en compte aquestes quatre mesures clau:

1. Hidratar-se sovint, encara que no tinguem set. L’aigua és la millor aliada.

2. Evitar l’exposició al sol durant les hores centrals del dia, especialment entre les 12 h i les 17 h i encara més durant onades de calor.

3. Usar protector solar i vestir roba lleugera, de colors clars i transpirable.

4. Refrescar l’ambient: tancar persianes durant el dia, ventilar a primera hora o fer servir ventiladors i aires condicionats.

Una dona es protegeix del sol amb un paraigua

Nebridi Aróztegui

Cuidem-nos entre tots

Aquest estiu, més que mai, cal estar conscienciats. Les onades de calor són cada cop més intenses i freqüents i la salut no pot quedar en segon pla. Tothom pot contribuir a informar, prevenir i protegir-se, tant per bé propi com per les persones que ens envolten.

Recorda: la calor pot ser silenciosa, però no inofensiva. Protegir-nos és responsabilitat de tots. Amb petits gestos i una bona informació, podem fer que aquest estiu sigui no només càlid, sinó també segur i saludable. Alhora, tots coneixem algú que pot patir davant fortes onades de calor, és important no només tenir cura de nosaltres mateixos sinó també d'aquelles persones del nostre entorn.