Una botiga per a esportistes, clubs i famílies

Terrassa ja té la seva primera botiga Joma. La reconeguda marca esportiva ha aterrat a l’avinguda de l’Abat Marcet amb un establiment que vol convertir-se en un motor per a la comunitat esportiva local. Joma aposta per la proximitat, el tracte personalitzat i la qualitat per guanyar-se la confiança dels egarencs.

“Volíem estar on l’esport forma part del dia a dia, i Terrassa és el lloc ideal per començar la nostra expansió a Catalunya”, expliquen des del local. I l’estrena no ha pogut ser millor: en la primera setmana, l’acollida ha estat “molt positiva i motivadora”, amb visites constants d’esportistes, famílies, entrenadors i responsables d’entitats esportives locals interessats a col·laborar amb la marca.

La botiga ofereix una àmplia gamma de productes per a esports com futbol, running, trail, tennis, pàdel, handbol, bàsquet o fitness. “Els nostres productes estrella són el calçat tècnic per a running i futbol, la roba d’alt rendiment i el material per a clubs i escoles”, indiquen. L’espai també disposa d’una línia casual i urbana per vestir còmodament amb estil esportiu fora del camp.

A més, compten amb col·leccions exclusives, talles per a totes les edats i nivells, i un servei de personalització amb noms, dorsals i logotips, molt valorat pels equips amateurs i professionals.

ALBERTO TALLÓN

Però el que realment fa especial a Joma és el tracte proper, l’assessorament especialitzat i la seva aposta per crear vincles amb la comunitat esportiva local. “La botiga està pensada per ser un punt de trobada per a esportistes, entrenadors, famílies i clubs. És a dir, una extensió del que Joma representa dins i fora del camp”, subratllen.

El negoci reflecteix fidelment els valors de la marca: proximitat, compromís local i accessibilitat a productes d’alta gamma a preus competitius.

“No volem ser només un comerç, sinó un motor d’impuls per a l’esport”, asseguren des de l’establiment. Amb aquesta filosofia, aposten per organitzar diferents activitats, així com fomentar valors com l’esforç, la constància i el treball en equip. A més, volen contribuir a “donar visibilitat a l’esport amateur femení”.

Per celebrar l’obertura, Joma Terrassa ofereix aquest estiu un descompte especial del 30%.

ALBERTO TALLÓN

L’establiment està situat a l’avinguda d’Abat Marcet, 193 i el seu número de telèfon és el 931 386 094