El Govern demana prudència a platges, piscines i aigües interiors

Prudència, seguir les recomanacions de seguretat i tenir un bany segur; aquestes són les tres recomanacions a les que fa una crida el Govern de la Generalitat de Catalunya davant l’augment del nombre de persones ofegades tant a la platja com a les piscines de Catalunya aquesta campanya d’estiu. Per això el Govern de Catalunya, a través de Protecció Civil de la Generalitat, ha llençat la campanya “Bany segur, estiu tranquil” des del Departament d’Interior i Seguretat Pública. Per a fer una crida a seguir les recomanacions i la necessitat de fer-ho i també de prendre totes les mesures de seguretat possibles. I és que des del passat 15 de juny que es va iniciar la campanya de platges a Catalunya han mort ofegades 13 persones a les platges catalanes, tres víctimes mortals en piscines i altres morts en aigües interiors (rius i embassaments).

La campanya de Protecció Civil vol fer arribar el missatge a la ciutadania que cal extremar la prudència en les activitats aquàtiques durant l’estiu tant en platges, piscines i també en rius, gorgs i llacs per evitar el màxim d’afectacions que cada any es produeixen i que tenen, sovint, resultat de mort o de ferits greus. La campanya presta especial atenció als col•lectius més vulnerables en el bany com són gent gran, infants i jovent, i fa una crida també als responsables d’activitats infantils de lleure. Tot això sense deixar de gaudir de l’aigua a l’estiu com un element beneficiós pel benestar, tot i que amb prudència.

Es demana que el bany a les platges es faci en horari de vigilància dels socorristes. A la gent gran els demana prendre precaucions a les platges i anar acompanyats sempre que es pugui en el moment del bany. Als adults responsables de menors els demana que tinguin especial cura per evitar accidents i ofegaments tant a piscines com a platges mantenint la vigilància en tot moment, dins i fora de l’aigua, i acompanyant de prop als infants en el bany tot i que sàpiguen nadar. També demana que els infants que no sàpiguen nedar portin sempre un dispositiu de flotació adequat, com ara la bombolleta. Respecte al bany en rius, pantans i estanys, la principal recomanació és banyar-se només en zones habilitades, també en el cas de gent jove, ja que fora d’aquestes pot haver-hi elements perillosos com corrents. Es recorda també que no ens hem de banyar si estem marejats o si s’ha consumit alcohol.

La campanya pretén inculcar la cultura de l’autoprotecció. No es tracta només de preguntar-se que pot fer l’administració per a tu si no també prendre tu mateix les teves pròpies precaucions d’autoprotecció. Precisament la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, va fer incidència en aquest concepte d’autoprotecció en la presentació de la campanya: “la idea és clara, s’ha de mantenir una actitud responsable en la protecció de les nostres vides. Sobretot, cal evitar que les persones grans es banyin en zones on es pugui produir un canvi sobtat en l’aigua. Per això, és important controlar les banderes groga i vermella, que indiquen el nivell de risc. Són una sèrie de consells que cal recordar per prevenir situacions d’inseguretat i d’intranquil·litat”.

Objectius de la campanya

Promoure el bany responsable i segur per a tota la ciutadania. Fer visible que el medi aquàtic pot comportar riscos reals. Empoderar el ciutadà com a agent clau en la reducció de riscos. Donar a conèixer les banderes de seguretat a les platges. Fomentar la consulta del visor de platges de Protecció Civil de la Generalitat. Proporcionar consells d’autoprotecció clars, útils i fàcilment recordables. Desenvolupar accions específiques per a col·lectius vulnerables.

Consells per a la ciutadania