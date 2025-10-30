Vacuna’t de la grip i la Covid-19 per protegir qui més estimes 

Cada hivern, la grip, la COVID-19 i altres infeccions respiratòries provoquen un augment de contagis i saturen el sistema sanitari. Aquestes malalties poden tenir conseqüències greus, sobretot per a les persones de més edat, infants de menys edat, embarassades i persones que tenen alguna condició de risc.
És per aquest motiu que el Departament de Salut ha engegat la campanya de vacunació contra la grip i la COVID-19 amb l’objectiu de prevenir la malaltia en les persones més vulnerables i també la seva transmissió a l’entorn, sobretot si treballen o conviuen amb grups de risc, per disminuir al màxim les seves possibles complicacions.
Vacunar-se és estimar
Amb la campanya “Vacunar-se és estimar” es pretén conscienciar les persones de la importància de la vacunació i que donin el primer pas per demanar cita per vacunar-se contra la grip i la Covid-19.
La crida va especialment adreçada a totes les persones a partir dels 60 anys, als infants menors de 5 anys, les embarassades i a les persones que tenen alguna condició de risc, com ara persones amb diabetis, cardiopaties, etc., i també al personal de serveis essencials com bombers, policies o docents, entre altres.
Aquesta és una òptima manera perquè les persones es protegeixin i es defensin contra aquests virus estacionals, propis de la tardor i l’hivern. “Vacunar-se és estimar” ens col·loca a tots enfront de la responsabilitat de vacunar-nos, per gaudir de tot allò que ens fa feliços, sense posar ningú en risc.
Protecció col·lectiva
Per realitzar la campanya, Salut ha destinat 12,1 milions d’euros per adquirir 1,6 milions de dosis de vacuna antigripal, de les quals ja s’han distribuït als centres sanitaris 1.034.000 dosis de grip i un total de 535.000 de la COVID-19.
L’objectiu principal de la vacunació és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se d’aquestes infeccions. A més, redueix el risc de contagi i, per tant, contribueix a protegir les persones de l’entorn, és a dir, les persones que més estimem. Per aquest motiu, Salut fa una crida a vacunar-se abans de l’inici del període de màxima circulació dels virus, previst per al mes de desembre per evitar complicacions greus.
Un acte de responsabilitat
La iniciativa apel·la a la responsabilitat individual de vacunar-se com una manera de tenir cura de la nostra salut i de les persones de l’entorn. Les persones incloses en les recomanacions de vacunació són aquelles que tenen més risc de patir complicacions derivades de les infeccions del virus de la grip i la COVID-19 o de contagiar-les. Per aquest motiu, cada vacuna administrada compta.
De fet, la grip pot ser una malaltia greu, ja que cada any al món moren entre 290.000 i 650.000 persones a causa de la grip. Els infants menors de 5 anys, les persones de més edat o amb malalties cròniques tenen més risc d'infecció i complicacions, d’hospitalització o, fins i tot, de mort.
Per aquest motiu, recorda: Vacunar-se contra la grip i la COVID-19 és estimar. A un mateix, als teus i allò que et fa feliç. Demana cita per vacunar-te a La Meva Salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP, i gaudeix de tot allò que estimes sense posar a ningú en risc.