Telefónica acosta la computació i la IA a les empreses des de Terrassa

El node Edge que Telefónica té a Terrassa ha començat aquest mes de juny a oferir serveis comercials a empreses, pimes i administracions. Amb aquesta activació, la companyia posa a disposició del teixit productiu de l'entorn noves capacitats de computació i intel·ligència artificial de proximitat, amb l'objectiu de reduir la latència, millorar el rendiment de les aplicacions i facilitar la transformació digital.
L'activació comercial del node terrassenc coincideix amb la del centre de Barcelona i forma part del desplegament de la xarxa Edge de Telefónica, integrada per 17 nodes distribuïts arreu de l'Estat. La companyia ja comercialitza des d'aquests dos punts serveis B2B destinats als ecosistemes productius de les dues ciutats.
Segons el director general de Telefónica a Catalunya, Chema Casas, la infraestructura proporcionarà "una gran capacitat de computació i emmagatzematge 'edge', amb menor latència i major eficiència". Casas assegura que la companyia no només disposa d'una xarxa de telecomunicacions líder, sinó també d'una plataforma digital "segura i oberta" que ha d'impulsar el creixement dels territoris. En aquest sentit, afirma que la comercialització dels nodes de Barcelona i Terrassa representa un nou pas en l'objectiu de convertir Telefónica en una via d'accés a les tecnologies digitals.
La tecnologia "edge computing" permet processar les dades més a prop del lloc on es generen, en lloc d'enviar-les a centres de dades allunyats. Això es tradueix en temps de resposta més ràpids, una major eficiència i una millor capacitat per desplegar aplicacions que requereixen processament en temps real.
Aquestes prestacions són especialment útils per a sectors com la indústria, la logística, la mobilitat intel·ligent o els serveis digitals, que poden optimitzar processos, automatitzar operacions i incorporar solucions basades en intel·ligència artificial amb més agilitat.
Els nodes de Terrassa i Barcelona estan ubicats en centrals de Telefónica que ja funcionaven com a centres de dades i que disposen de la infraestructura necessària per suportar càrregues avançades de computació. També ofereixen accés a unitats de processament gràfic (GPU) com a servei, una opció que permet a les empreses utilitzar la potència de càlcul necessària per desenvolupar projectes d'intel·ligència artificial sense haver de fer grans inversions en equipaments propis.
L'activació dels serveis s'emmarca en el Pla Edge de Telefónica, basat en una xarxa distribuïda recolzada sobre la infraestructura de fibra òptica i 5G Stand Alone de la companyia. La plataforma integra serveis de connectivitat, ciberseguretat, "cloud", intel·ligència artificial i "edge computing" amb l'objectiu de donar resposta a les noves necessitats digitals d'empreses i administracions.
El projecte també s'alinea amb l'estratègia europea per reforçar la sobirania digital i reduir la dependència de plataformes de computació situades fora de la Unió Europea. En aquest marc, la proposta de Telefónica Espanya va ser seleccionada el 2021 per participar en el Projecte Important d'Interès Comú Europeu (IPCEI) dedicat al desenvolupament de l'"edge computing".