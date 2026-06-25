Ivet Salmerón, campiona d'Espanya de base 5

La ciutat de Pamplona celebra aquesta setmana el Campionat d’Espanya de base de gimnàstica artística femenina, en el qual participa el Club Gimnàstic Terrassa, que aporta gimnastes en els diversos nivells de la competició que se celebra al pavelló Navarra Arena. Hi participaran, fins diumenge, unes 2.000 gimnastes en un dels esdeveniments més rellevants del panorama estatal.
Ivet Salmerón es va proclamar campiona d’Espanya absoluta en la categoria de base 5, per a gimnastes nascudes l’any 2015. Així mateix, Salmerón va aconseguir la medalla de plata en l’aparell de barres asimètriques. Va realitzar una competició molt completa, en coherència amb la trajectòria ascendent que està mostrant aquesta temporada. De fet, fa només un parell de setmanes es va proclamar campiona de Catalunya d’aquesta mateixa categoria.
Salmerón ha fet bons els pronòstics en aquest Campionat d’Espanya, adjudicant-se la victòria i confirmant la seva bona trajectòria, que la situa com una de les gimnastes amb més projecció del club terrassenc.
Pel que fa a la resta de categories, cal destacar també el gran campionat realitzat per Carolina No en base 4, en el qual es va proclamar subcampiona d’Espanya en barres asimètriques, finalitzant onzena a la classificació general. En aquesta mateixa categoria la va acompanyar Leyre Arroyo, que es va classificar en la trentena posició. Alexandra Garcia va acabar en la posició 47 i Verónica No en la 50.
En base 5 de l’any 2014, Erika Hernández va ser la 74 i Marina Benaiges la 81. En base 1, Janna Kesksou va acabar dinovena.
Final de la Lliga Iberdrola
Aquest cap de setmana, el Gimnàstic afronta en aquest mateix pavelló la final de la Lliga Iberdrola amb l’objectiu d’aconseguir l’ascens a Primera Divisió. Les egarenques presenten un equip molt jove, que ha progressat de manera remarcable. Lideren el grup la campiona de Catalunya júnior Victoria Valeros i la subcampiona de Catalunya Claudia Boada. Els nivells de via olímpica se celebraran del 6 a l’11 de juliol a Guadalajara.