Jan Cerdán: "El més important és la constància i la disciplina"

El jugador de l'equip cadet de bàsquet del FC Barcelona Jan Cerdán (16 anys) ha visitat aquest dimarts el Campus de l'Sferic. Cerdán, un dels jugadors amb més projecció del bàsquet europeu, ha compartit uns minuts amb els joves jugadors del campus, responent a les seves preguntes i signant tota mena d'autògrafs en vambes i samarretes. Cerdán, que mesura 2 metres i 5 centímetres, s'ha atrevit també a fer algunes esmaixades davant l'expectació generada pels nens. L'aler ha transformat també l'únic llançament de tres que ha intentat i s'ha atrevit amb alguns llançaments des del mig del camp.
El jugador blaugrana va començar a jugar a bàsquet als cinc anys al Club Natació Terrassa. Quan en tenia vuit, va fitxar pel Barça. El seu pare, el també jugador de bàsquet Juan Cerdán, es va retirar a l'Sferic, on va jugar gairebé tota la seva carrera esportiva, fins a la retirada. "Recordo molt bé aquest pavelló. De petit, hi venia sovint a veure els partits del meu pare", assenyala el jove jugador, que es defineix com "un aler molt tècnic, amb una bona visió de la pista. Em moc bastant bé amb la pilota. Soc força versàtil, però encara em queden moltes coses a millorar".
"Poder ser en aquest pavelló parlant amb aquests nens i nenes és un orgull. He intentat inculcar-los els meus valors i parlar-los de la meva història com a jugador. Cadascú té la seva forma de jugar i els seus talents tècnics, però per a mi, el més important és la constància i la disciplina. Si vols aconseguir una cosa, has de lluitar molt i esforçar-te cada dia", explica.
La prestigiosa web Draft Room considera Cerdán un potencial top 3 del "draft" de la NBA de l'any 2029. El comparen amb una de les estrelles de la millor lliga del món, l'alemany d'Orlando Magic Franz Wagner. Ell, però, prefereix no parlar-ne. Vol continuar fent el seu camí, pas a pas.
Marge de millora
Cerdán juga al conjunt júnior del Barça, per bé que ha arribat a jugar també amb el Barça sub-22 de la lliga de filials. S'ha proclamat també campió de l'Eurolliga júnior amb el Barça. Valora així la temporada: "M'he trobat francament molt còmode. Hi ha anys millors i pitjors. Hem acabat guanyant el que volíem, proclamant-nos campions a Grècia. Segur que la temporada vinent anirà encara millor", subratlla.
Per bé que molts el situen a l'NBA en un futur no massa llunyà, Jan Cerdán té clar que li queda encara molt a millorar. "L'any que ve tindré un rol més important a l'equip. Ja seré júnior. Aquest any encara he estat cadet. Tot ha estat molt nou per a mi. Tinc moltes ganes. Sé que cal tenir molta més constància i disciplina. Cal esforçar-se més que mai. He de seguir treballant amb molta humilitat. D'aquí a res ja seré professional", comenta.
L'aler terrassenc té la mirada fixada en l'Europeu sub-16 que es disputarà del 7 al 15 d'agost a Romania, on Espanya s'enfrontarà a la primera fase a Israel, Grècia i Georgia. Cerdán es concentrarà dissabte de la setmana que ve a Azuqueca de Henares a les ordres de Miguel Ángel López Palacios. Del 21 al 23 de juliol disputarà un torneig a Càceres i del 29 al 31 participarà en la Copa Bàltica, a Riga. "En menys de dues setmanes ens concentrem per preparar un altre Europeu. Estem tots amb moltes ganes", comenta.