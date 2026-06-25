Miquel Àngel Tobaruela es retira com a entrenador

El korfbal català no viu el seu millor moment. Lluny de l’efervescència de principis dels anys 80 del segle passat, l’esport està perdent practicants, fonamentalment per la base. És per això que l’exjugador i entrenador terrassenc Miquel Àngel Tobaruela (54 anys) ha decidit deixar d’entrenar el seu club, el CK Vallparadís, com a la selecció catalana absoluta i centrar-se a treballar pel futur del korfbal, afavorint la promoció i canviant algunes de les dinàmiques negatives dels darrers anys. A Terrassa, bressol del korfbal català, queden només dos clubs: Vallparadís i Sant Llorenç.
“La meva idea és formar un equip de gent per veure com podem reflotar el korfbal a nivell federatiu. Estic parlant amb gent per buscar un relleu o col·laborar de manera important amb la Federació. Hem d’incrementar la base d’aquest esport. En aquest sentit, estic buscant aliances. Si finalment no ho aconsegueixo, no faré el pas”, assenyala Tobaruela.
El ja exentrenador egarenc considera que cal canviar “tota l’estratègia de promoció i de competició de la Federació Catalana. Les mateixes persones porten molt temps treballant-hi i tenen molt pocs recursos, molts problemes econòmics i molt poc voluntariat. Això genera un desgast, que fa que algunes coses es poden fer millor. Tot plegat, està entrant en una rutina una mica decadent. Necessitem impulsar un canvi per tal que el nostre esport llueixi com abans”, assenyala.
Pèrdua de llicències
Fa aproximadament una dècada, el korfbal català s’apropava a les 800 llicències. Actualment es troba entre 250 i 300. “Molts equips s’han anat perdent. Abans, gairebé tots els clubs en tenien tres, mentre que ara estem parlant d’un o dos. La gent de la Federació continua lluitant, però la situació és molt complicada. Hi ha moltes dificultats per a la gestió diària. Hem de trobar la manera de poder-nos finançar. Després de la pandèmia vam perdre moltes llicències, especialment dels més petits. Encara estem vivint dels equips sub-21 i absoluts de la selecció i hi ha uns anys de marge, però cal treballar per la base”, assegura l’exseleccionador català.
Considera Tobaruela que “el korfbal català travessa per un dels seus millors moments” des que Catalunya va ser reconeguda com a membre de la Federació Internacional l’any 1999, coincidint amb el Mundial d’Austràlia.