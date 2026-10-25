Terrassa s'ha bolcat de nou amb una causa solidària amb suor, bambes i potència muscular. Aquest diumenge s'ha celebrat la primera edició de la Cursa Pau Dinarès, organitzada per l'associació DINA35, l'entitat sense ànim de lucre nascuda en memòria del jugador del Club Egara Pau Dinarès Jordà. Tots els participants que han corregut els 10 quilòmetres de recorregut, així com les persones que hagin fet una aportació voluntària, han contribuït a l'estudi de l'osteosarcoma a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
FOTOS: POL ORTEGA