FOTOS | 349 esglaons de solidaritat a la cursa vertical de MútuaTerrassa

La quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa va reunir diumenge 117 participants, que van afrontar una cronoescalada de 349 esglaons i 19 plantes. La prova va comptar, com a novetat, amb la participació del Parc de Bombers de Terrassa. Iñaki Larrakoetxea, Carla Pérez i Eric Martín van ser els guanyadors de les respectives categories. La recaptació de les inscripcions es destinarà íntegrament a La Marató de 3Cat, dedicada enguany a les malalties neurodegeneratives i neuromusculars.