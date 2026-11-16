FOTOS | 349 esglaons de solidaritat a la cursa vertical de MútuaTerrassa

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ARA A PORTADA

Publicat el 16 de novembre de 2026 a les 12:36
Actualitzat el 16 de novembre de 2026 a les 12:37

La quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa va reunir diumenge 117 participants, que van afrontar una cronoescalada de 349 esglaons i 19 plantes. La prova va comptar, com a novetat, amb la participació del Parc de Bombers de Terrassa. Iñaki Larrakoetxea, Carla Pérez i Eric Martín van ser els guanyadors de les respectives categories. La recaptació de les inscripcions es destinarà íntegrament a La Marató de 3Cat, dedicada enguany a les malalties neurodegeneratives i neuromusculars.

 

Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
Lluís Clotet
  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
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