FOTOS | El flamenc surt al carrer

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ARA A PORTADA

Publicat el 15 d’octubre de 2026 a les 19:11

La bailaora Rocío Merino ha sigut aquest dijous la protagonista de Flamenc al Carrer, la iniciativa del Festival de Flamenc de Terrassa concebuda per acostar aquest art de misteri i vibració a la ciutadania.
 

Nebridi Aróztegui
  • Flamenc al Carrer -
Nebridi Aróztegui
  • Flamenc al Carrer -
Nebridi Aróztegui
  • Flamenc al Carrer -
Nebridi Aróztegui
  • Flamenc al Carrer -
Nebridi Aróztegui
  • Flamenc al Carrer -
Nebridi Aróztegui
  • Flamenc al Carrer -
Nebridi Aróztegui
  • Flamenc al Carrer -
Nebridi Aróztegui
  • Flamenc al Carrer -
Nebridi Aróztegui
  • Flamenc al Carrer -
Nebridi Aróztegui
  • Flamenc al Carrer -
Nebridi Aróztegui
  • Flamenc al Carrer -
Nebridi Aróztegui
  • Flamenc al Carrer -
Nebridi Aróztegui
  • Flamenc al Carrer -
Nebridi Aróztegui
  • Flamenc al Carrer -
Nebridi Aróztegui
  • Flamenc al Carrer -
Nebridi Aróztegui
  • Flamenc al Carrer -
Nebridi Aróztegui
  • Flamenc al Carrer -
Nebridi Aróztegui
  • Flamenc al Carrer -
Nebridi Aróztegui
  • Flamenc al Carrer -
Nebridi Aróztegui
  • Flamenc al Carrer -
Nebridi Aróztegui
  • Flamenc al Carrer -
Nebridi Aróztegui
  • Flamenc al Carrer -
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