La bailaora Rocío Merino ha sigut aquest dijous la protagonista de Flamenc al Carrer, la iniciativa del Festival de Flamenc de Terrassa concebuda per acostar aquest art de misteri i vibració a la ciutadania.
FOTOS | El flamenc surt al carrer
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ARA A PORTADA
- Nebridi Aróztegui
- Fotoperiodista a Diari de Terrassa
Publicat el 15 d’octubre de 2026 a les 19:11
La bailaora Rocío Merino ha sigut aquest dijous la protagonista de Flamenc al Carrer, la iniciativa del Festival de Flamenc de Terrassa concebuda per acostar aquest art de misteri i vibració a la ciutadania.
- Flamenc al Carrer -
- Nebridi Aróztegui
- Flamenc al Carrer -
- Nebridi Aróztegui
- Flamenc al Carrer -
- Nebridi Aróztegui
- Flamenc al Carrer -
- Nebridi Aróztegui
- Flamenc al Carrer -
- Nebridi Aróztegui
- Flamenc al Carrer -
- Nebridi Aróztegui
- Flamenc al Carrer -
- Nebridi Aróztegui
- Flamenc al Carrer -
- Nebridi Aróztegui
- Flamenc al Carrer -
- Nebridi Aróztegui
- Flamenc al Carrer -
- Nebridi Aróztegui
- Flamenc al Carrer -
- Nebridi Aróztegui
- Flamenc al Carrer -
- Nebridi Aróztegui
- Flamenc al Carrer -
- Nebridi Aróztegui
- Flamenc al Carrer -
- Nebridi Aróztegui
- Flamenc al Carrer -
- Nebridi Aróztegui
- Flamenc al Carrer -
- Nebridi Aróztegui
- Flamenc al Carrer -
- Nebridi Aróztegui
- Flamenc al Carrer -
- Nebridi Aróztegui
- Flamenc al Carrer -
- Nebridi Aróztegui
- Flamenc al Carrer -
- Nebridi Aróztegui
- Flamenc al Carrer -
- Nebridi Aróztegui
- Flamenc al Carrer -
- Nebridi Aróztegui
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