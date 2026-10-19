FOTOS | La Fuga torna a l’escenari per celebrar l’amistat i homenatjar Toni Puig Ponsa

La Nova Jazz Cava de Terrassa s'ha omplert de gom a gom aquest diumenge en una vetllada molt especial: les entrades es van exhaurir per assistir al retorn excepcional de La Fuga, banda de rock local dels anys noranta, reunida per retre homenatge al seu guitarrista, Toni Puig Ponsa, mort fa 25 anys.
Tres dècades després de compartir assajos, escenaris i somnis de joventut, Jordi Donadeu, Miqui Rodríguez i Toni Ubach van tornar a agafar els instruments per reviure una etapa que va marcar les seves vides. El concert va ser profundament emocionant, ple de records, retrobaments i sentiments a flor de pell, en una sala on la música va servir de fil conductor per recuperar una història compartida.
La vetllada va comptar també amb músics vinculats a La Fuga i a l’escena musical terrassenca d’aquells anys, així com amb familiars de Toni Puig Ponsa, que van participar en aquesta celebració col·lectiva de la vida i de l’amistat. El públic va acompanyar una trobada que anava molt més enllà de la música i que va convertir la Cava en un espai de memòria i emoció compartida.
Més que recuperar una banda, La Fuga va reivindicar una història d’amistat forjada a través del rock. Un concert únic, sense voluntat de continuïtat, que va permetre als músics i al públic retrobar-se amb la felicitat de la joventut i mantenir viu el record de Toni Puig Ponsa. La recaptació de les entrades es va destinar a entitats de lluita contra el càncer, la malaltia que se'l va endur.