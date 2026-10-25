FOTOS | L'automobilisme clàssic celebra la 7a Pujada a la Mata - Ciutat de Terrassa

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ARA A PORTADA

Publicat el 25 d’octubre de 2026 a les 09:04
Actualitzat el 25 d’octubre de 2026 a les 09:05

Terrassa s'ha convertit de nou aquest dissabte en el centre neuràlgic de la història de l'automobilisme català amb la celebració de la 7a Pujada a la Mata - Ciutat de Terrassa. La prova de ral·li, impulsada per l'Escuderia Motor Atlètic Terrassa Hockey Club (MATHC), ha fet acte de presència al parc dels Catalans i ha comptat amb un recorregut de 310 quilòmetres, dels quals 213 han estat cronometrats. El circuit forma part del Ral·li Copa Catalana Clàssic i ha fet competir diversos models de cotxes clàssics.

 

FOTOS: POL ORTEGA

Pol Ortega
  • L'automobilisme clàssic celebra la 7a Pujada a la Mata - Ciutat de Terrassa -
Pol Ortega
  • L'automobilisme clàssic celebra la 7a Pujada a la Mata - Ciutat de Terrassa -
Pol Ortega
  • L'automobilisme clàssic celebra la 7a Pujada a la Mata - Ciutat de Terrassa -
Pol Ortega
  • L'automobilisme clàssic celebra la 7a Pujada a la Mata - Ciutat de Terrassa -
Pol Ortega
  • L'automobilisme clàssic celebra la 7a Pujada a la Mata - Ciutat de Terrassa -
Pol Ortega
  • L'automobilisme clàssic celebra la 7a Pujada a la Mata - Ciutat de Terrassa -
Pol Ortega
  • L'automobilisme clàssic celebra la 7a Pujada a la Mata - Ciutat de Terrassa -
Pol Ortega
  • L'automobilisme clàssic celebra la 7a Pujada a la Mata - Ciutat de Terrassa -
Pol Ortega
  • L'automobilisme clàssic celebra la 7a Pujada a la Mata - Ciutat de Terrassa -
Pol Ortega
  • L'automobilisme clàssic celebra la 7a Pujada a la Mata - Ciutat de Terrassa -
Pol Ortega
  • L'automobilisme clàssic celebra la 7a Pujada a la Mata - Ciutat de Terrassa -
Pol Ortega
  • L'automobilisme clàssic celebra la 7a Pujada a la Mata - Ciutat de Terrassa -
Pol Ortega
  • L'automobilisme clàssic celebra la 7a Pujada a la Mata - Ciutat de Terrassa -
Pol Ortega
  • L'automobilisme clàssic celebra la 7a Pujada a la Mata - Ciutat de Terrassa -
Pol Ortega
  • L'automobilisme clàssic celebra la 7a Pujada a la Mata - Ciutat de Terrassa -
Pol Ortega
  • L'automobilisme clàssic celebra la 7a Pujada a la Mata - Ciutat de Terrassa -
Pol Ortega
  • L'automobilisme clàssic celebra la 7a Pujada a la Mata - Ciutat de Terrassa -
Pol Ortega
  • L'automobilisme clàssic celebra la 7a Pujada a la Mata - Ciutat de Terrassa -
Pol Ortega
  • L'automobilisme clàssic celebra la 7a Pujada a la Mata - Ciutat de Terrassa -
Pol Ortega
  • L'automobilisme clàssic celebra la 7a Pujada a la Mata - Ciutat de Terrassa -
Pol Ortega
  • L'automobilisme clàssic celebra la 7a Pujada a la Mata - Ciutat de Terrassa -
Pol Ortega
  • L'automobilisme clàssic celebra la 7a Pujada a la Mata - Ciutat de Terrassa -
Pol Ortega
  • L'automobilisme clàssic celebra la 7a Pujada a la Mata - Ciutat de Terrassa -
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