Una parròquia i unes campanes amb nom

Fotos: Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Plaça del Segle XX 1983 - 2026
La foto del passat, que és de 1983, any en què el canadenc, però nacionalitzat estatunidenc, va guanyar el Premi Nobel de Química, ens ensenya l’església de Sant Valentí. Tanmateix, també ens la mostra la imatge més actual i no és cap novetat, passa sempre aquí. Però no sempre el que es veu en les dues instantànies és el mateix i, en algunes ocasions, els edificis que es veuen a la de fa més temps ja no es poden observar en les d’ara.
Aquesta parròquia, segons la pàgina web campaners.com, “consta d’una nau rectangular i està bastida amb murs de maó vist amb revestiment, al cos superior, de plaques ondulades”, també s’informa en el mateix portal que el seu arquitecte fou el terrassenc: Joan Baca i Reixach. Afegeix que “es va aixecar entre 1973 i 1981”.
La podem admirar a la plaça del Segle XX, que es troba en el barri que porta aquest mateix nom. com calia esperar, a la foto antiga es veu una plaça que ni tan sols era una plaça o, si més no, no estava en les condicions que presenta en els nostres dies.
Es van inaugurar
En el blog de Joaquim Verdaguer s’aprofundeix en aquesta església i s’assenyala que “el dia 20 de febrer de 1983 es van inaugurar les seves dependències parroquials i un nou campanar, amb dues campanes dedicades als escriptors Agustí Bartra i Anna Murià, les quals porten els noms d’Agustina i Anna”. Abans, l’any 1976, ja s’havia estrenat la nova parròquia que, anteriorment, havia ocupat la capella de les germanes Agustines, provisionalment.