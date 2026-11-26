Fotos: Cristóbal Castro / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carretera de Martorell (1995-2026)
Un 26 d’abril de 1995, any en què va obrir el parc aquàtic Disney’s Blizzard Beach a Orlando, es va fer la fotografia més antiga de les dues que es poden visionar avui a aquesta secció. L’edifici que ocupa gairebé tot l’espai és el de Foment que, com es pot comprovar a la imatge més actual, ha canviat la seva estètica exterior, però ha mantingut la seva estructura. El motiu de la foto? La celebració de la Quarta setmana del Medi Ambient, cosa que confirma que ja fa unes dècades que aquests temes estan sobre la taula. No és d’ara i la realitat és que encara es continua complimentant de manera ininterrompuda.
Aquest any s’ha arribat a la número 35 a aquesta localitat i, com a informació, va tenir lloc de l’1 al 7 de juny de 2026 sota el lema “Eduquem consciències, creant camí. Reptes per afrontar el canvi climàtic 2026”. Això es va canviant i si busquéssim els lemes anteriors, veuríem que és així.
No cal ser un entès per tenir clar que aquesta foto del passat poc es reflectia d’aquesta setmana dedicada al Medi Ambient. Podria ser una pensada per ser orientativa o, altrament, a allò que en diuen fer imatges d’arxiu, per si, en una ocasió posterior, es pot necessitar.
Pràctica habitual
Cada professió té els seus rituals i en aquesta és una pràctica habitual que s’aprofitin alguns actes o activitats per “fer arxiu”. Si el lloc canvia molt, amb el pas dels anys, ja no fan el servei que feien, però segurament han servit per a moltes ocasions i, a vegades, per tapar forats.