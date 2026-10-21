Els ajuts per netejar grafits de les façanes

El Diari de Terrassa ha denunciat més d’un cop la situació de parets i murs de la ciutat, que estan plens de pintades i grafits. Aquesta brutícia provocada per l’incivisme dona una imatge de degradació a la ciutat. I també d’impunitat, perquè aquests brètols veuen que la seva activitat no té conseqüències. A l’altra banda, hi ha els ciutadans i comerciants que tenen les façanes dels seus edificis o botigues plens de grafits. Per a ells, el cost de la neteja pot ser massa elevat per assumir-ho. Ja temps que l’Ajuntament de Terrassa s’ha proposat prioritzar la neteja de la ciutat. De moment, ha obert la convocatòria de subvencions perquè els propietaris d’immobles netegin o repintin les pintades i els grafits no autoritzats de les façanes i els murs que donen a la via pública. L’ajut cobreix el 50% del cost acreditat de la intervenció, amb un màxim de 200 euros per beneficiari, i la partida és de 50.000 euros. S’exhaurirà aviat, però és un bon punt de partida.\r\n