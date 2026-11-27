El Diari de Terrassa continua amb la celebració del 50è aniversari. Després de repassar l’evolució històrica del comerç de la ciutat, en aquesta edició tractem com s’ha desenvolupat la cultura durant les últimes cinc dècades. Hem d’admetre que ha estat un repte important, perquè és impossible abastar tota la cultura terrassenca només en un diari. No oblidem que Terrassa té un potencial cultural incomparable. Som referents en qualsevol disciplina artística: jazz, cinema, dansa, teatre, literatura, pintura... No només tenim grans referents, sinó que disposem dels millors equipaments. Tampoc podem oblidar-nos del que és més important: les entitats que fan de motor perquè les activitats culturals arribin a la ciutadania. Podem dir, doncs, que som uns privilegiats perquè tenim el millor escenari per gaudir de la cultura. Tanmateix, hi ha reptes que s’han d’encarar en els pròxims anys, com el Museu d’Art Local, els llocs per fer concerts i els locals per assajar.