Estancats en la recollida selectiva

El 55% de la recollida selectiva. Aquest era l’objectiu europeu per al 2025. El percentatge des de fa cinc anys a la ciutat no supera el 44%. Val a dir que Terrassa encapçala, amb Girona, el llistat de grans ciutats que reciclen més. En tot cas, no es pot oblidar que estem estancats. Per revertir aquesta situació en els pròxims exercicis, l’Ajuntament va anunciar a principis del 2025 accions com la incorporació d’un sistema mixt amb contenidors tancats o intel·ligents per a les fraccions de resta o orgànica i recollida porta a porta de les fraccions vegetals i de poda als barris disseminats, així com mesures per al sector comercial, un tercer torn en la recollida de papereres, i campanyes informatives i de conscienciació a la ciutadania. A finals del mateix 2025, el consistori va impulsar la recollida porta a porta del vidre a 25 establiments d’hostaleria, restauració i cafeteries de l’àrea de vianants del Centre. En tot cas, tot està en mans dels terrassencs.\r\n