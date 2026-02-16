Esport i salut: natació

1. Per què es considera la natació un dels esports més complets per a la salut?
La natació és un dels esports més complets per a la salut per diverses raons. Primer, treballa gairebé tots els grups musculars, cosa que contribueix a tonificar el cos de manera equilibrada.
A més, com que és de baix impacte, és ideal per a persones amb lesions o problemes articulars.
És excel·lent per millorar la salut cardiovascular, augmentant la capacitat pulmonar i reduint riscos cardíacs.
També afavoreix la flexibilitat, la resistència física i la millora del sistema respiratori. D’altra banda, la natació té beneficis mentals, ja que redueix l’estrès i promou el benestar, gràcies a la seva capacitat per generar relaxació i concentració en la respiració.
2. Tots els estils són igual de recomanables?
Tot i que tots els estils de natació tenen beneficis, no són igualment recomanables per a tothom.
El crol és ideal per millorar la resistència cardiovascular, però pot ser exigent per a les espatlles si no es realitza correctament.
L’estil esquena també millora el sistema cardiovascular i és molt útil per als qui tenen problemes d’esquena o coll, ja que no genera tanta tensió.
La braça és més suau i permet treballar força i resistència sense gaire impacte en les articulacions, però pot resultar exigent per a malucs i genolls si no s’executa bé. La papallona, per la seva banda, és molt completa, però requereix gran força i coordinació, sent més adequada per a nedadors experimentats.
En general, l’elecció de l’estil dependrà dels objectius i les condicions físiques de cada persona. Per als qui estan començant o tenen limitacions, els estils esquena o braça solen ser més recomanables.
3. Quins beneficis té la natació per a la salut de la columna vertebral?
La natació és molt beneficiosa per a la salut de la columna vertebral, ja que en ser un exercici de baix impacte, redueix la pressió sobre les articulacions i l’esquena.
L’aigua proporciona suport al cos, la qual cosa alleuja l’estrès a la columna i ajuda a mantenir la postura adequada durant l’exercici.
Estils com l’esquena són especialment recomanats, ja que permeten treballar la musculatura de l’esquena sense sobrecarregar-la.
A més, la natació enforteix els músculs estabilitzadors del tronc i millora la flexibilitat de la columna, cosa que pot ajudar a prevenir i alleujar dolors lumbars.
El moviment a l’aigua també afavoreix la descompressió dels discos vertebrals, cosa que pot ser útil per als qui pateixen d’hèrnies discals o pinçaments.
4. Hi ha contraindicacions per practicar la natació?
Tot i que la natació és generalment un exercici segur i de baix impacte, hi ha algunes contraindicacions o precaucions a tenir en compte.
Persones amb infeccions a les oïdes o problemes com l’otitis han d’evitar nedar, ja que l’aigua pot agreujar la condició.
També, aquells amb problemes respiratoris greus, com l’asma no controlada, han de tenir precaució i nedar en condicions adequades, com en piscines amb aigua càlida.
Les persones amb lesions greus a les espatlles o malucs han de tenir cura de certs estils, com la papallona, que exigeix una gran mobilitat d’aquestes zones.
En general, sempre és recomanable consultar amb un metge abans d’iniciar qualsevol rutina de natació si es tenen condicions de salut preexistents.
5. Quines lesions són les més freqüents associades a la natació i com es poden prevenir?
Tot i que la natació és de baix impacte, algunes lesions poden ocórrer. Les més comunes són les lesions a les espatlles, com la tendinitis del manegot dels rotadors, especialment en els estils crol i papallona.
Això es pot prevenir amb una tècnica adequada i estiraments. Les lesions als genolls són freqüents en l’estil de braça a causa de la tècnica incorrecta, per la qual cosa és important mantenir una correcta alineació.
També, les lesions a l’esquena poden sorgir per una mala postura, sobretot a la braça i la papallona. Mantenir el cos ben alineat és clau per evitar sobrecarregar la columna.
A més, algunes persones experimenten problemes vestibulars o marejos per la rotació del cap, especialment en nedar en crol.
Per prevenir-los, es recomana nedar amb el cap ben alineat i evitar girs excessius. En general, per evitar lesions, és important treballar en la tècnica, no sobrecarregar el cos, i fer escalfaments i estiraments adequats.