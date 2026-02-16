El Terrassa FC acomiada l’entrenador detingut per demanar contingut pornogràfic a menors

El Terrassa FC ha anunciat la desvinculació immediata de l’entrenador del futbol base detingut aquest dimecres a l’Estadi Olímpic de Terrassa, en relació amb una investigació policial per una presumpta petició de contingut pornogràfic a menors. El club ho ha confirmat a través d’un comunicat oficial fet públic aquest dilluns.
Segons l’entitat, la decisió s’ha pres “des del mateix moment en què s’ha tingut coneixement dels fets”, amb l’objectiu de preservar la seguretat de l’entorn educatiu i esportiu. El Terrassa FC també ha manifestat que es posa a plena disposició dels Mossos d'Esquadra i de l’autoritat judicial, i que col·laborarà en tot allò que sigui requerit durant la investigació, que continua oberta.
En el comunicat, el club subratlla que la protecció de la infància i l’adolescència és una prioritat absoluta, i recorda que disposa de protocols de prevenció, així com d’accions de formació i sensibilització adreçades al personal i equips tècnics. En aquest marc, l’entitat manté una línia de treball preventiu amb els Mossos d’Esquadra mitjançant xerrades i sessions informatives.
El Terrassa FC també indica que fins ara no consta cap comunicació formal registrada relacionada amb els fets investigats i que, durant la seva vinculació amb el club, la persona detinguda complia tots els requisits administratius, inclòs el certificat negatiu de delictes sexuals i les titulacions federatives exigides.
La direcció del club ha reiterat el seu compromís amb la transparència i la confiança de les famílies, i ha recordat que el protocol públic de protecció de la infància està disponible a la seva pàgina web oficial.