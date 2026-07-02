A quina hora s'acaba la música a les nits de la Festa Major?: Horaris, DJ's i localitzacions

Hi ha una pregunta clàssica que sobrevola les converses de Terrassa cada vegada que arriba la Festa Major. No és "quin concert fan?" ni "on sopem?", sinó una de molt més pragmàtica i noctàmbula: "A quina hora tancaran avui?". Perquè per a molts, el veritable termòmetre de la festa es mesura quan els llums generals comencen a encendre's i la ciutat es divideix entre els que marxen a dormir i els que busquen l'últim altaveu encès.
Perquè la matinada no us agafi desprevinguts ni calculant rutes a cegues, aquí teniu el mapa de resistència musical dels quatre grans pols de la nit egarenca, desglossat nit a nit.
Divendres, 3 de juliol: El tret de sortida
La primera nit serveix per agafar el pols a la festa, i les opcions es divideixen clarament entre aquells que volen una retirada moderada i qui busca el límit de les cinc del matí.
- Espai Vapor (Pl. Vapor Ventalló): La primera nit s'allarga fort. Pren el control de la plaça "Verushka" per firmar el tancament oficial de la matinada (de 02.40 a 05.00 hores).
- Plaça Didó: Vibració purament local amb aroma al carrer de la Rasa. El resident de la popular discoteca "Born Terrassa", DJ Trabubu, serà l'encarregat de fer sonar els èxits del moment per cremar la pista (d'01.30 a 05.00 hores).
- La Taifa (Pl. Torre del Palau): L'espai amb més terrassenquisme que opta per un format més recollit però intens. La primera nit la clausura el ritme de "Dubte" fins a les 3 de la matinada
- Escenari Vela (Parc de Vallparadís): El pulmó verd de la ciutat s'activa amb una proposta enèrgica a càrrec de "DJ Surda", que apagarà els altaveus puntualment a les 03.00 hores.
Dissabte, 4 de juliol: El punt àlgid del cap de setmana nocturn
La nit central de la Festa Major no defrauda i repeteix la fórmula dels "gegants" de la matinada, portant noms propis molt vinculats a les pistes de ball de referència.
- Espai Vapor (Pl. Vapor Ventalló): Paraules majors a la graella nocturna. Una de les figures més icòniques de les cabines nacionals, "DJ Amable", liderarà la resistència des de les dues fins a les cinc de la matinada.
- Plaça Didó: Gir radical cap als sons urbans i llatins, importats directament de les nits de "Freeday" a la Sala Rasa 64 de la mà del seu resident, "DJ Ivan Pascual" (de les 01.00 a 05.00 hores).
- La Taifa (Pl. Torre del Palau): El refugi històric a l'ombra de la Torre manté el seu rumb fix. El tancament de dissabte portarà la firma de "Galderic" fins a les 3 de la matinada.
- Escenari Vela (Parc de Vallparadís): El ball col·lectiu a la gespa es farà sota el criteri fresc i eclèctic de "DJ Mia Flaw" (fins a les 3).
Diumenge, 5 de juliol: La treva final
Atenció a la lletra petita del diumenge: aquí es plega abans! La ressaca festiva comença a notar-se en els horaris i la ciutat imposa un toc de queda unificat. Tots a casa a les tres de la matinada.
- Espai Vapor (Pl. Vapor Ventalló): Tot i que es tanca abans, el nivell no baixa. L'adéu de la plaça serà d'alta graduació amb l'estil inconfusible de "DJ Maadraassoo" (d'1.45 a 03.00 hores).
- Plaça Didó: L'enigma de la nit. El programa oficial manté el misteri i només revela una "Sessió de DJ" sense cognoms (d'01.00 a 03.00 hores). Caldrà anar-hi per descobrir-ho.
- La Taifa (Pl. Torre del Palau): L'adéu de la setmana es farà una mica més d'hora a la plaça, arrencant la darrera sessió a les 00.45 hores amb els ritmes de "Pèssol".
- Escenari Vela (Parc de Vallparadís): L'últim cartutx de Vallparadís promet deixar el llistó ben alt gràcies a la coneguda i festiva fórmula de "DJ Trapella" (fins a les 03.00 hores).
Resum per a ganduls
Si el vostre cos demana allargar fins a la sortida del sol, divendres i dissabte la cita obligatòria és a la plaça Didó o al Vapor Ventalló (fins a les 05.00 hores). Aquests espais tanquen diumenge a les 03.00 hores. Si us quedeu a Vallparadís o a la Torre del Palau, recordeu que a les tres de la matinada s'haurà acabat la màgia. Organitzeu bé la ruta i bona Festa Major!