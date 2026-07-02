Acaba el protocol i arriba el foc

Quan s’acabin els darrers aplaudiments dels actes institucionals d’inici de la Festa Major, serà el torn del foc, la pólvora i la disbauxa. El Raval Infernal torna divendres a les 22.30 hores per convertir el Raval de Montserrat en l’epicentre d’un dels espectacles més emblemàtics de la celebració. En aquesta 45a edició hi participaran el Drac de Terrassa, els Diables de Terrassa, La Pàjara i els Diables de la Maurina, amb la presència com a colles convidades del Boc de Can Vernet i el Ball de Diables de Cornellà.
L’edició d’enguany consolida l’aposta iniciada l’any passat per reforçar el vessant narratiu de l’acte. El Drac de Terrassa i els Diables de Terrassa han treballat conjuntament per donar sentit i història a l’espectacle. La presidenta del Drac, Maria Salazar, explica que tot gira al voltant d’un personatge inspirat en un antic curander terrassenc. “Vam trobar la història d’un bruixot de la Creu Gran, el Marcel·lí, i hem imaginat que l’Infern el va reclutar perquè, un cop l’any, obri les portes i deixi sortir les bèsties i els dimonis”, relata. Batejat en Ilecram (Marcel·lí al revés), aquest invocador és l’encarregat d’iniciar el ritual que dona pas a una hora i mitja de foc.
L’espectacle començarà davant de l’Ajuntament, on unes portes simbòliques representaran l’entrada a l’Infern. Després de la invocació, arribaran els tradicionals versots i les onze rondes de foc. Finalment. el lluïment conjunt del Drac i els Diables tancaran les portes infernals. “Durant una hora i mitja Terrassa crema simbòlicament mentre nosaltres entretenim les bèsties perquè no s’enduguin les ànimes dels terrassencs”, resumeix Salazar.
La cap de colla dels Diables de Terrassa, Alícia Flores, considera que aquesta nova narrativa contribueix a reforçar el valor patrimonial de l’acte. “Després de 45 anys, buscar-li un sentit històric lligat a la ciutat li dona molta més importància. No és només arribar, cremar i marxar, sinó que tothom pugui entendre què està passant i sentir que també forma part d’aquesta història”, afirma.
L’edició d’aquest any també estrena una nova imatge commemorativa coincidint amb el 45è aniversari del Raval Infernal. El logotip incorpora elements representatius tant del Drac com dels Diables i fa referència al moviment circular de les tradicionals rondes de foc.
L’èxit del bon funcionament del Raval Infernal és la col·laboració estreta entre les dues colles organitzadores. “Fa anys que vam entendre que, si volíem dignificar l’acte i fer-lo créixer, havíem d’organitzar-lo plegats. Aquesta sinergia entre les dues colles també fa que el Raval Infernal sigui millor”, destaca Flores.