Aquest és el programa d'activitats de la festa major del barri de l'Antic Poble de Sant Pere

El barri de l’Antic Poble de Sant Pere es vesteix de gala del 19 al 21 de juny amb una festa major que combinarà música, cultura popular, gastronomia i activitats familiars. Un any més, la plaça del Comú serà l’epicentre d’un programa pensat per a totes les edats.
Divendres 19 de juny
La festa arrencarà a les 21.45 hores amb el tradicional repic de campanes i el pregó inaugural, que anirà a càrrec de Carles Llongueras i Morera, músic, mestre i impulsor de la cultura popular. A les 22.30 hores, el grup Fil de Notes oferirà el concert d’inici de festes amb un repertori de cançons tradicionals catalanes, havaneres i musicals internacionals. La primera jornada es tancarà a la mitjanit amb un bingo musical teatralitzat dels grups de teatre PAM i Qollunaka.
Dissabte 20 de juny
La jornada començarà a les 10 hores amb una sardinada popular. Durant el matí hi haurà jocs tradicionals per a adults i tallers infantils. A la tarda, a partir de les 17.30 hores, la plaça del Comú acollirà una festa infantil. A més, també hi haurà tallers de sardanes, bastons, gegants i la Pàjara per a grans i petits, així com racons de lectura. Tampoc faltarà la xocolatada. A les 19 hores, darrere l’església de Sant Miquel, el Duo Sacanagem oferirà un espectacle de circ. La nit continuarà amb els Cinc Focs de Sant Pere i balls de folk amb Se’n Fa Una, seguit de sessions de DJ.
Diumenge 21 de juny
A les 9 hores, un toc de matinades pels carrers del barri donarà el tret de sortida al darrer dia de festa. Les esglésies de Sant Pere acolliran la missa solemne amb ball de gegants a les 11 hores i, mitja hora després, tindrà lloc una cercavila de cultura popular. També hi haurà sardanes amb la Cobla Contemporània i un dinar popular. A les 17.30 hores, la Banda de Terrassa posarà el punt final a la celebració.