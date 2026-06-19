Aquestes són les activitats programades per a la festa major del barri d'Ègara

El barri d’Ègara enceta aquest dissabte cinc dies de festa major amb una programació que inclourà activitats familiars, música en directe, cultura popular i espais de convivència. Del 20 al 24 de juny, la plaça de la Immaculada tornarà a convertir-se en el gran punt de trobada del veïnat.
Dissabte 20 de juny
La celebració començarà a les 10 hores amb una jornada de multiesport en família organitzada per l’Ègara Futsal. Al migdia arribarà la festa de l’escuma amb el grup d’animació Set de So i, a la tarda, una festa infantil amb berenar per a tothom. A les 19.30 hores hi haurà una concentració motera pels carrers del Districte 6. La primera jornada culminarà amb una botifarrada popular i una nit de rock amb les actuacions de Los Liantes, D9 i The Fuckers.
Diumenge 21 de juny
A les 12.30 hores se celebrarà una missa rociera amb l'actuació del Coro Rociero Ntra. Sra. del Rocío Castellar del Vallès, seguida d’un aperitiu. A la tarda, la plaça de la Immaculada acollirà una trobada intercultural amb diverses entitats i grups de cultura popular. La jornada de diumenge es tancarà amb un sopar a la fresca obert a tot el veïnat.
Dilluns 22 de juny
A les 18.30 hores tindrà lloc una trobada veïnal per compartir experiències i conversar sobre allò que uneix la gent del barri.
Dimarts 23 de juny
Al barri d’Ègara, la revetlla de Sant Joan arribarà a partir de les 23 hores amb l’actuació musical de Toni Torres Band.
Dimecres 24 de juny
La tarda de dimecres començarà amb exhibicions esportives i de balls a càrrec del Gimnasio Ostora, el grup Zumba Ladies i una masterclass de salsa i bachata amb Abel i Andrea. A les 21 hores, les havaneres del grup Brisa Marina i el rom cremat posaran el punt final a la celebració.