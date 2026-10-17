El nou pulmó de Terrassa ja està obert al públic: "És un parc de ciutat, no només de barri"

Terrassa ja té un altre gran espai verd a la ciutat. Aquest dissabte s'han obert els accessos al nou parc de la República, al barri de Sant Pere Nord i el veïnat ja ha pogut estrenar les noves instal·lacions. Aquest espai, considerat ja el segon pulmó verd de la localitat, ha estat una de les reivindicacions històriques del barri terrassenc. "Hi ha persones que han lluitat molt per aquest parc i que no l'han arribat a veure", ha expressat al Diari de Terrassa Isabel Quintana, vocal de la junta de l'Associació de Veïns de Sant Pere Nord, que ha detallat que el projecte porta aproximadament un quart de segle sobre la taula.
La nova zona naturalitzada ja ha causat una bona impressió als veïns i veïnes que han fet el seu primer volt. "És tot molt maco. No hi ha res que em disgusti", ha comentat la María, una veïna dels edificis adjacents al parc. Tot i això, els que més han pogut gaudir de l'obertura han estat els infants, que han pogut accedir a les diverses zones de joc que hi ha. "Els nens s'ho estan passant pipa", han afirmat Sara Uruña i Toni Ruíz. Ells, residents al Centre, s'han trobat l'espai gairebé de casualitat, ja que un dels seus fills ha anat a Sant Pere Nord a jugar un partit de futbol. "Ens ha sorprès la decoració i com és de bonic", ha destacat Uruña, que ha assegurat que tornaran a venir al parc de la República. "Està molt bé que hi hagi espais com aquests a altres punts de Terrassa per no massificar Vallparadís", ha opinat la parella.
D'aquesta manera, el barri de Sant Pere Nord ha guanyat atractiu per als residents i per a altres terrassencs que abans només es fixaven en el Centre. "Sant Pere Nord té molta vida", ha declarat Quintana, que ha admès que algunes persones denominen el barri com "el nou Centre de Terrassa". Precisament, el punt central d'aquest "nou centre" s'ha traslladat al parc de la República, ja que està rodejat de gran part dels equipaments del barri: el camp de futbol, l'Institut Escola Feixas, la biblioteca del Districte 6, el centre cívic President Macià, l'eix comercial de la rambla de Francesc Macià i la residència i centre de dia de gent gran que encara estan en construcció. "És el nostre següent objectiu, que acabin les obres com més aviat millor", ha afirmat Quintana, i ha insistit que "el parc de la República no és un parc de barri, és un parc de ciutat que es convertirà en un espai que puguin gaudir gent de totes les edats".
La inauguració del parc per part de les entitats i associacions del barri de Sant Pere Nord s'hauria d'aver celebrat aquest mateix dissabte, però les previsions de pluja intensa del vespre han forçat l'Associació de Veïns a ajornar la festa fins a principis del 2027. En aquell moment també es durà a terme la inauguració institucional degut a la prohibició de la llei electoral d'efectuar actes d'aquest tipus quan hi ha un procés electoral en curs.
Paciència i manteniment
Encara que la zona ha estat oberta, no tots els espais són accessibles per a la gent. Per exemple, les barres de cal·listènia i les zones amb arbres i arbustos plantats encara romanen tancades per tal de preservar la vegetació. En aquest sentit, encara es trigarà un temps per poder sentir l'ombra generada pels arbres, ja que molts d'ells són plantes joves i encara han de créixer per poder oferir refugi de la radiació solar. "Fins que no siguin més alts els arbres, no es pot considerar un refugi climàtic", ha expressat la Rosa María, una altra veïna, que ha aclarit que "és millor tenir això que no tenir res" i que "l'única cosa que queda per fer és tenir paciència".
Per altra banda, part dels usuaris els preocupa que no es cuidi el parc una vegada obert. "Sense una bona planificació per mantenir-lo, el parc se'n pot anar en orris", ha apuntat Óscar, un veí proper. També ha assenyalat que "cal que tothom s'impliqui" en aquesta qüestió, des del consistori fins a la mateixa ciutadania, i ha sostingut que ha d'haver "tolerància zero" amb els actes incívics i vandàlics. "Tots volem un parc net i segur per poder gaudir-lo", ha conclòs.