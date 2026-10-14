Canvi de plans al parc de la República: s’obre dissabte, però la festa haurà d’esperar

Les entitats de Sant Pere Nord han suspès la festa d’obertura del parc de la República, prevista per a aquest dissabte 17 i diumenge 18 d’octubre, pel pronòstic de fortes pluges durant tot el cap de setmana. La celebració es traslladarà al dia de la inauguració oficial del parc, a principis del 2027. L’espai, però, s’obrirà igualment als veïns aquest dissabte.
La decisió s’ha pres aquest dimarts en una reunió extraordinària de la comissió que agrupa una quinzena d’entitats i associacions del barri i que organitzava les activitats. Emiliano Martínez, president de l’Associació de Veïns de Sant Pere Nord, ha explicat a aquest diari que la festa “es trasllada a la data d’inauguració del parc, a principis d’any”. L’obertura, en canvi, es manté: “El parc s’obre als veïns el dissabte”, ha remarcat. Aquell dia es retiraran les tanques que encara envolten el recinte i ja s’hi podrà entrar a passejar.
Amb les eleccions generals del 29 de novembre convocades, la llei electoral impedeix que l’Ajuntament inauguri ara el parc, i per això l’estrena havia quedat en mans del veïnat.
El programa que queda en suspens ocupava els dos dies. Dissabte havia d’arrencar a les 10 hores amb una xocolatada, seguida de tallers infantils, música i tennis de taula, i a les 20 hores els Diables de Sant Pere Nord i colles convidades havien de fer un correfoc. Per a diumenge hi havia programada petanca a partir de les 9 hores i, a les 11 hores, la XVII Festa de la Tardor Manxega, amb degustació de migas. Un castell de focs havia de posar el punt final a la festa. També s’havien previst quatre rutes guiades per explicar com s’ha construït el parc i quins arbres s’hi han plantat.
Situat entre l’avinguda de Béjar i la rambla de Francesc Macià, el parc ocupa uns 35.000 metres quadrats i dona resposta a una reivindicació veïnal de fa dècades. S’hi han plantat més de 500 arbres d’espècies autòctones i té jocs inclusius, zones esportives i el traçat recuperat del camí de la Mina. El projecte, de l’equip Feu’Godoy, es va dissenyar amb participació ciutadana i la inversió global ronda els 7 milions d’euros.