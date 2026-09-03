Els Minyons de Terrassa afronten aquest cap de setmana un dels compromisos més tradicionals del calendari de setembre: la diada de la Festa Major de Sabadell. Aquest diumenge, 6 de setembre, a les 12 hores, la plaça de Sant Roc de la capital meva viurà una jornada castellera on la colla egarenca compartirà cartell amb els amfitrions, els Castellers de Sabadell, i la Colla Jove de Barcelona.
Després de recuperar el pols als nou pisos a Sitges, els terrassencs encaren la cita amb l'ambició de tornar a descarregar el seu repertori de màxima complexitat. L'objectiu fixat per a aquest diumenge és repetir la diada de la Festa Major de Terrassa, portant a plaça el 3 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre, el 2 de 9 amb folre i manilles i el pilar de 7 amb folre.
Des del cap de colla s'apressa la massa social a no afluixar el ritme en aquest tram de la temporada: "Després de recuperar els nou pisos a Sitges, la voluntat de la colla és tornar a portar a la plaça de Sant Roc el nostre millor repertori de gamma extra. Per encarar reptes d'aquesta magnitud amb la màxima solidesa, necessitem que Cal Reig estigui ple a vespre".
Per ultimar els detalls de la diada, la colla ha convocat un assaig decisiu de gamma extra aquest divendres a les 20 hores a Cal Reig. Per incentivar l'assistència de la massa social i de l'afició, la trobada comptarà amb un concurs de tapes i truites amb ceba.
La cita d'aquest diumenge suposarà la 36a participació dels Minyons a la Festa Major sabadellenca, on han estat convidats de forma ininterrompuda des del 1988 —amb només tres excepcions—. Es tracta d'una plaça històrica per als egarencs, on en edicions anteriors ja hi han descarregat fites com el pilar de 8 amb folre i manilles o el 9 de 8.