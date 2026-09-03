Volen un bosc al Portal de Sant Roc: "13 milions per un pàrquing o un refugi climàtic per a 1.000 persones?"

Les entitats ecologistes ADENC i BiTer – BiciTerrassa Club han fet una crida a la ciutadania per concentrar-se el pròxim dijous 10 de setembre, a les 19 hores, al Portal de Sant Roc. La mobilització, que, diuen, compta amb el suport de veïnat, comerciants i col·lectius com La Paparola i Terrassa més Sostenible, té com a objectiu rebutjar el projecte d'aparcament que impulsa el Consistori i exigir la transformació d'aquest espai en un gran refugi climàtic arbrat.
Des de la plataforma organitzadora consideren que la construcció del nou subterrani representa un ús ineficient dels recursos municipals. En paraules dels portaveus de la campanya: "Destinar gairebé 13 milions d’euros a la construcció d’un nou aparcament al centre de Terrassa és un dispendi de diner públic en un projecte deficitari i innecessari. Al centre ja existeixen 12 aparcaments i hi ha habitualment centenars de places disponibles".
Un model d'illes de calor enfront d'un corredor verd
Com a alternativa a la plaça dura i al pàrquing projectats per l'administració local, les entitats plantegen la renaturalització de l'espai mitjançant la implantació d'arbres amb sòl suficient per desenvolupar capçades àmplies. Segons els seus càlculs, aquesta cobertura arbòria permetria reduir la temperatura fins a 10 °C a l'estiu i disminuir la sensació tèrmica fins a 20 °C, oferint així protecció per a prop d’un miler de persones en comptes de destinar l'espai a 200 vehicles.
Així mateix, la proposta ecologista remarca que aquesta opció tindria un cost molt inferior, una execució més ràpida i permetria connectar un corredor verd entre la plaça del Progrés i la Plaça Vella.
Davant l'actual context de canvi climàtic, els convocants insten l'Ajuntament de Terrassa a reorientar les inversions públiques cap a la transformació de patis escolars, l'ampliació dels carrils bici i el reforç del transport públic, en lloc d'incentivar l'entrada de vehicles privats al nucli urbà. La concentració del dia 10 tindrà com a lema central: "Volem un Bosc Urbà. Un refugi climàtic per a 1.000 persones en lloc de 200 places per a cotxes".