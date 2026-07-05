La coordinadora de l’Associació Espanyola de Lluita contra l’Esclerosi Múltiple (AELEM), la terrassenca Eva Cirera (55 anys), no es perd cap dels actes vinculats amb la cultura popular durant la Festa Major. “Considero que totes les manifestacions de la cultura popular són el cor de la festa, l’autèntic nucli de la nostra festa”.
Intenta no perdre’s cap diada castellera i li encanten també les actuacions “dels nans i els geganters”. Hi té una relació força estreta, ja que diverses colles de cultura popular van col·laborar amb l’associació de la qual és membre, que ajuda els malalts d’esclerosi múltiple. El passat 30 de maig, castellers, nans i gegants van participar en els actes del Dia Mundial de l’Esclerosi múltiple.
Eva Cirera intenta viure la Festa Major amb tota la intensitat que pot. Mirant enrere, recorda que de petita, tota la seva atenció estava centrada en la fira d’atraccions que arribava a la ciutat cada any per aquestes dates. “Nosaltres vivíem al carrer de Galileu i sortíem cada dia a la rambla d’Ègara, que era on s’instal·laven llavors totes les atraccions i els diferents firaires. Era el més típic de la Festa Major. Recordo haver-hi anat de ben petita”, assenyala la terrassenca. Amb el pas del temps, la seva mirada cap a la festa ha canviat de manera notable. Recorda haver gaudit molt, més endavant, amb els concerts: David Bustamante i El Canto del Loco entre altres.