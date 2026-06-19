Ja hi ha guanyadors dels Premis Noves i Nous Professionals 2026

La seu de la Cecot ha acollit aquest dijous al vespre el lliurament dels Premis Noves i Nous Professionals 2026, una iniciativa organitzada per l’Ajuntament i el Consell de la Formació Professional de Terrassa, una cita que ha arribat a la seva 20a edició consolidada com un referent per reconèixer el talent de l’alumnat de formació professional de la província de Barcelona. L’acte, que ha aplegat prop de 225 assistents entre representants institucionals, agents econòmics i comunitat educativa, ha servit per posar en relleu la qualitat de treballs centrats en àmbits com la indústria, la sostenibilitat i l’economia social.
La tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Educació, Meritxell Lluís, ha participat en la cerimònia, acompanyada per la regidora de Consum, Formació Professional i Ocupació, Montserrat Caupena, i altres membres de la corporació municipal. També hi han estat presents entitats impulsores del certamen com la Cecot, Pimec i la Cambra de Comerç de Terrassa. Aquesta edició ha comptat amb la presentació de 102 projectes procedents de 31 centres educatius de 19 municipis diferents. Del total, el jurat ha seleccionat 36 finalistes, que s'han repartit 19 guardons en set categories amb una dotació econòmica global de 10.000 euros.
Els projectes premiats
En la categoria de PFI, el primer premi ha estat per a PC Mission Build, de Freddy Justin Sánchez de l’Institut Sabadell a Sabadell, mentre que el segon ha estat per a Dracaena, d'Amara Brocal, Victoria De Oleo, Aylin Estibaliz Cauche i Theos Miguez de l’Institut Terrassa a Terrassa. Pel que fa a l'IFE, el primer guardó ha recaigut en Tecnoprint, de l'Institut FP Sant Cugat a Sant Cugat, i el segon ha estat per a Empresa de cates, de Soledad Blanco i Jessica Martí de la Fundació Xalest a Sabadell.
Dins dels projectes industrials, el guardó de Grau Mitjà ha estat per a Robogest, d'Arnau Pérez, Nedal Shaita i Daniel Pascual de l’Institut Sabadell a Sabadell. En Grau Superior, el primer premi ha estat per a Mantenimiento predictivo mediante aceleración por FPGA, de Pau Fernández i Noel Puerta de l’Institut La Ferreria a Montcada i Reixac, i el segon per a Spotly, d'Oscar Iván Figueroa, Camilly Yumi Aoki i Christopher Mortari de Planeta FP II a l’Hospitalet de Llobregat.
En l'àmbit de la Sobirania Alimentària, Foodcycle de l’Institut Escola Municipal del Treball a Granollers ha guanyat en Grau Mitjà. En Grau Superior, el primer premi ha estat per a Disparats de Joviat a Manresa i el segon per a L’essència, també de Joviat a Manresa. Quant a l'Economia Social i Solidària, el primer premi de Grau Mitjà ha estat per a ReDenim Studio Fashion Upcycling de Creatiu i Tècnic a Sabadell. En Grau Superior, el primer premi ha estat per a Teixit forjat de l’Institut Terrassa a Terrassa i el segon per a Multi-ciència, també de l’Institut Terrassa a Terrassa.
Finalment, en Economia Circular, els guanyadors en Grau Mitjà han estat els responsables de G- Nikko de l’Institut Terrassa a Terrassa. En Grau Superior, el primer premi ha estat per a Lab to school de l’Institut Alexandre Satorras a Mataró i el segon per a EcoScience 3D SCC de l’Institut Milà i Fontanals a Igualada. Pel que fa a les memòries d'FP Dual, el primer premi de Grau Mitjà ha estat per a Samuel Garcia de l’Institut La Romànica a Barberà del Vallès. En Grau Superior, el primer premi ha estat per a Silvia Lobo de l’Institut Carles Vallbona a Granollers i el segon per a Maria Bolós de l’Institut FP Sant Cugat a Sant Cugat.