Jordi Ballart: "Encara hi ha persones que et jutgen o t'assenyalen pel simple fet de ser qui ets"

Coincidint amb el Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+, que se celebra aquest diumenge 28 de juny, moltes persones aprofiten la jornada per exigir una igualtat real i efectiva, frenar els discursos d'odi i defensar la diversitat sexual i de gènere. L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ens comparteix la seva vivència personal i recorda el procés que el va portar a viure la seva orientació sexual amb naturalitat.
Ballart recorda perfectament el moment en què va començar a deixar enrere la por. "Vaig fer un pas molt important quan tenia 20 anys, en començar la meva primera relació de parella", relata l'alcalde, i afegeix que va ser aleshores "quan ho vaig explicar a la meva família". Assegura que va rebre "un suport absolutament incondicional", fet que li va donar "molta força" i li va fer entendre "que podia viure la vida amb normalitat".
Tanmateix, admet que la por no desapareix mai del tot: “Si em preguntes si l’he perduda completament, la resposta és no. Sempre hi és, d’una manera o altra”. De fet, afirma que "aquests últims anys he tornat a sentir-la més present", lamentant que "he rebut insults, atacs i he percebut un augment de l'homofòbia". Uns episodis que li recorden "que encara hi ha persones que et jutgen o t'assenyalen pel simple fet de ser qui ets".