Jordi F. Fernández, activista cultural: “Enguany el plat fort de la Festa Major és la Nit de la Poesia”

Dins el ventall d’actes de la Festa Major de Terrassa, el mestre i activista cultural Jordi Fernández ho tenia clar a l’hora de triar el seu imprescindible per a aquest cap de setmana. “Sempre hi ha moltes activitats per a tots els gustos, però em vull concentrar en la Nit de la Poesia”, ens explica unes hores abans de la celebració d’un acte que tindrà lloc als jardins de la Casa Alegre de Sagrera. La seva gran aposta ha estat el recital de la Fundació Torre del Palau al voltant de Rainer Maria Rilke, basat en les traduccions de Stefan Zweig i Joan Vinyoli. Una cita que commemora el centenari del decés de l’autor: “Va entrar en agonia els últims dies del 26 i crec que va morir l’1 de gener del 1927”, recorda Fernández, per a qui l’obra de l’austríac demostra que “escriure poesia i sentir poesia és una forma de vida”. L’esdeveniment, que compta amb Feliu Formosa, les veus d’Òscar Intente, Rosa Cadafalch i Marisa Josa, i el piano de Joan Grimalt, que destaca per la seva nuesa. Fernández posa en relleu el format dissenyat per a la vetllada: “La posada en escena de Pau Monterde és austera, perquè és molt adient per transmetre millor el missatge de Rilke, per concentrar-se en ell”. Per a l’activista, es tracta de la gran joia de la programació. Qui se l'ha perdut aquesta delicada atmosfera en el tret de sortida de la festa, té un motiu de pes per apuntar-se la cita de cara al 2027 i, sobretot, per començar a endinsar-se en l’univers de la poesia.\r\n