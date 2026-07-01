La cervesa artesana es fa un lloc al Mercat del Triomf amb l`arribada de `Mala Raça`

El teixit comercial i gastronòmic de Terrassa compta amb un nou i refrescant punt d'atracció. Fa només unes setmanes, el Mercat del Triomf, situat al barri de Sant Pere, va viure una inauguració molt especial: l'obertura de la paradeta de Mala Raça, una nova aposta dedicada exclusivament a la cervesa artesana. Darrere d'aquest projecte hi ha el Christian, comercial tècnic, i l’Alejandro, consultor. Dos amics de fa més de vint anys que han unit la seva passió pel producte local per donar vida a un espai que ja està dinamitzant la vida d'aquest històric mercat municipal.
De la cassola de casa al Mercat de Sant Pere en un any
L'aventura de Mala Raça va començar gairebé de casualitat fa tot just un any, quan l'Alejandro feia proves domèstiques. "Vaig començar a fer cervesa a casa amb una olla i una nevera petita", recorda. L'empenta definitiva la van donar uns amics restauradors que, en tastar el producte, li van dir clarament que allò s'havia de vendre. "Jo pensava que era el típic comentari per afalagar-me, però van insistir", confessen. Va ser llavors quan va lloar el Christian per llançar-se junts al buit.
El creixement ha estat meteòric, tot i que amb els peus a terra. En només un any ja tenen la paradeta a Sant Pere, un repte que compaginen amb les seves respectives feines. "Som molt trempats, tot surt de la nostra butxaca. Per això de moment només obrim els divendres a la tarda i els dissabtes al matí", expliquen tots dos socis. A més, per a l'Alejandro, establir-se al Mercat del Triomf té un component emocional incalculable: "Jo soc de Sant Pere, vaig néixer a l'antic poble i venia de petit amb els meus avis i pares a comprar aquí".
"Terrassa, mala raça": Identitat local i km 0
El nom de la marca no és casualitat. Reivindica el conegut refrany popular, però amb l'objectiu de representar l'orgull egarenc. Com explica el Christian: "Vam veure que a Terrassa no hi havia una marca de cervesa artesana que representés la ciutat, com sí que passa en altres municipis de Catalunya. Volem reflectir l'essència de Terrassa: el modernisme, la volta catalana i el passat de la indústria tèxtil".
Aquest compromís amb el territori es trasllada també als ingredients. Actualment, produeixen de manera externalitzada en un clúster de productores a Lliçà de Munt, una fórmula que els estalvia la gran inversió inicial d'una fàbrica pròpia. Tot i això, el seu punt diferencial és la matèria primera: "Volem treballar, sempre que sigui possible, amb producte local, tot i que trobar maltes i llúpols de Catalunya o d'Espanya és molt complicat. El clúster ens obre les portes a aquests ingredients", apunten.
Properes passes: Festa Major i una fàbrica pròpia
La resposta dels terrassencs, diuen, és excel·lent i ja hi ha clients que repeteixen. Actualment, a banda de la parada del mercat, la cervesa es pot tastar al restaurant Calmista, però la intenció és créixer aviat: "Ara que estem fent produccions més grans, l'oferirem a altres locals de Terrassa que ja ens la demanen", avancen.
A més, de cara a la imminent Festa Major, Mala Raça farà el salt provisional de barri, ja que la seva cervesa es podrà trobar i tastar al Mercat de la Independència.
Mirant a llarg termini, els creadors de Mala Raça no amaguen la seva gran il·lusió: traslladar la producció a la cocapital vallesana i obrir un local propi a prop del Mercat de Sant Pere. "La lògica seria poder fer un ruta a la fàbrica i després venir al mercat; aquest tipus d'accions fan ciutat", clouen amb optimisme.