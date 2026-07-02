La prèvia de Festa Major es fa al carrer

Abans que els carrers s’omplin de gent amunt i avall, de la cercavila, els castells, balls i foc, la Festa Major de Terrassa ja comença a respirar-se en petits detalls. Des de fa uns anys, les setmanes prèvies al corpus han incorporat una imatge cada cop més habitual: les colles de cultura popular traslladen els seus assajos als carrers i places de la ciutat per preparar les actuacions més esperades davant la mirada dels veïns i veïnes. El que va començar com una iniciativa puntual s’ha anat consolidant fins al punt que molts d’aquests assajos ja formen part del programa oficial de la festa. Més enllà de posar a punt coreografies, construccions o recorreguts, aquestes trobades s’han convertit en una oportunitat perquè la ciutadania descobreixi la feina que hi ha darrere de cada actuació, conegui de prop les colles i, fins i tot, s’animi a formar-ne part. Malgrat les altes temperatures d’aquests dies, la resposta del públic ha tornat a ser positiva. Les colles coincideixen que sortir del local i assajar a peu de carrer contribueix a escalfar motors, crear ambient i recordar que el compte enrere per a la Festa Major ja ha començat.
Minyons de Terrassa - Bru Busom, cap de colla
“És una manera d’assajar per posar-nos en situació”
Per als Minyons de Terrassa, els assajos al carrer tenen un doble objectiu: preparar les grans construccions de Festa Major i, alhora, obrir la colla a la ciutat. “Ens agrada intentar donar a la ciutat un assaig obert perquè descobreixi què són els castells i com es construeixen, no només els dies èpics de Festa Major, sinó també les construccions petites i com, a poc a poc, avancem la feina durant la temporada”, explica el cap de colla, Bru Busom. Aquest contacte directe també els serveix per acostar-se a l’escenari on actuaran: “Ens ajuda a posar-nos més en la situació de plaça”. Ara bé, els assajos són diferents: “A Cal Reig tenim tot el silenci que necessitem per concentrar-nos. Al carrer no ho podem exigir. És una manera d’assajar que ens serveix per canviar d’input i posar-nos en situació”. Amb els assajos pràcticament enllestits, els malves afronten la Festa Major amb l’objectiu de portar a plaça el 3, el 4 i el 2 de 9 amb folre, a més del pilar de 7.
Bastoners de Terrassa - Mercè Martí, presidenta
“Ens va bé per saber com ens hem de distribuir a plaça”
Els Bastoners de Terrassa utilitzen els assajos al carrer de pràctica, però també de divulgació. “Ens va molt bé perquè sabem més o menys quants grups tenim i com ens hem de distribuir dintre de la plaça”, explica la presidenta, Mercè Martí. Al mateix temps, considera que són una bona oportunitat per donar-se a conèixer. “És una manera de fer crida perquè la gent s’animi a venir a veure’ns actuar durant la Festa Major”. Els dies previs, però, també es viuen amb una certa tensió. “Hi ha molts nervis perquè hi ha moltes coses a preparar i quadrar perquè tot surti bé”. I davant la calor d’aquests dies, s’ho fan senzill: “Amb molta aigua, refrescant-nos... i amb humor”.
La Pàjara - Anna Verdaguer, junta directiva
“Ajuden a crear ambient de dir que s’acosta la Festa Major”
A La Pàjara sempre han defensat que els assajos al carrer formen part de la Festa Major. “Necessitàvem un assaig al carrer. Ajuden molt a crear aquest ambient de dir que ja s’acosta la Festa Major”, explica Anna Verdaguer, membre de la junta. Després d’uns anys consolidant aquesta iniciativa, celebren que enguany aquests assajos ja apareguin al programa oficial. Segons Verdaguer, “permeten ensenyar com s’arriba al resultat final” que el públic veu durant la celebració i “donar visibilitat a tota la feina que fan al llarg de l’any”. Malgrat la calor, assegura que la resposta ha estat excel·lent: “Hem vist més gent aquest any al carrer, fins i tot amb la calor que ha fet”. A més, destaca el caràcter familiar d’aquestes trobades: “Hi ha un públic que pot venir amb cotxet, tocar la figura amb compte i sentir-se-la seva”. Aquest any, la colla estrenarà vestuari nou coincidint amb el retorn al Raval Infernal.
Geganters de Terrassa - Jesús Moreno, president
“Estem feliços que vinguin molts nanos i moltes famílies. És molt divertit”
Els Geganters de Terrassa van ser una de les primeres colles a traslladar els assajos al carrer, una fórmula que, asseguren, els continua funcionant. “Ens agrada molt fer-ho perquè ens apropa molt la gent”, afirma el president, Jesús Moreno. A través de les xarxes socials, anuncien cada trobada i constaten que “la gent ja veu que comença la Festa Major”. Els assajos també serveixen per adaptar-se a les condicions que es trobaran durant aquest cap de setmana, especialment a les altes temperatures. La resposta ciutadana ha estat molt positiva, amb una presència destacada de famílies i infants. “Estem molt feliços que vinguin molts nanos i moltes famílies. És molt divertit”, assegura Moreno, convençut que aquests assajos també poden despertar noves vocacions. “Si a algú li interessa, estem aquí tots els dijous al vespre, a l’acondicionament. Si vol venir, serà ben acollit”. Aquest any, els Geganters recuperen els Gegants Nous originals, i els tornaran a fer sortir i ballar a plaça per Festa Major.
Àliga de Terrassa - Núria Ramon, presidenta
“La cultura popular ha de ser al carrer amb la gent”
Per a l’Àliga de Terrassa, els assajos al carrer són una manera d’obrir la cultura popular a tota la ciutadania. “És una manera d’engegar motors de la Festa Major, de fer-nos visibles. La cultura popular ha de ser al carrer amb la gent”, defensa la presidenta, Núria Ramón. La colla aprofita aquestes trobades no només per assajar els balls, sinó també per explicar-ne el significat i implicar-hi el públic. “Fem una mica de pedagogia perquè la gent entengui que també és una cosa participativa”, diu. La resposta ha superat les expectatives. Tot i coincidir amb l’assaig de La Pàjara i celebrar-lo en plena tarda, la participació va ser molt elevada, especialment de famílies i infants. “Estem sorpresos positivament”, admet Ramón, que celebra haver pogut acostar una figura tradicionalment protocol·lària al conjunt de la ciutadania i fer-la més propera.