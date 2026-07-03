Maria Vidal, advocada: “M’agrada veure les paradetes artesanes, les que fan punta de coixí”

Per a la Maria Vidal, la Festa Major no s’entén des d’una cadira ni seguint un programa al peu de la lletra. La seva manera de viure-la és molt més senzilla: caminar, observar i deixar-se encomanar per l’ambient que omple els carrers de Terrassa. “Ens agrada fer un recorregut per la ciutat, veure l’ambient que hi ha. Hi ha molta gent. Tanta, que fins et trobes gent que coneixes però no la reconeixes, Però hi ha un gran ambient terrassenc que fa que tothom pugui participar directament”, explica.
La passejada és gairebé un ritual. Entre parada i parada, no hi falta un gelat, i més amb la calor d’enguany. Tampoc falta una visita a les parades d’artesania, que són la seva debilitat. “Sempre ens anem a comprar un gelat i gaudim de voltar pels carrers. I m’agrada molt mirar les paradetes artesanals. És una de les coses que més m’agrada de la Festa Major, veure les que fan punta de coixí”, assegura.
No és gaire de concerts ni d’espectacles nocturns. “Participar en un espectacle a la nit, no. Però voltar pels carrers, veure l’ambient... això sí que m’agrada”, afirma. Tot i això, enguany no fallarà al pregó. “Aquest any hi aniré. Voltaré una mica per allà i veuré el pregó.”
Per sobre de tot, però, reivindica una manera tranquil·la de viure la festa. “Ja no tenim vint anys, però fem passejada rere passejada”, diu rient. Té clar que la Festa Major es viu sempre des del carrer.