Miriam Rodríguez, primer gran reclam musical de la Festa Major

La plaça Nova acollirà divendres a la nit el primer gran concert de la Festa Major de Terrassa 2026. A partir de les 22 hores pujarà a l’escenari Miriam Rodríguez, una de les veus més destacades del pop estatal, en una cita que arriba només uns mesos després que expressés el seu desig de cantar a la ciutat.
La cantant gallega, tercera classificada d’”Operación Triunfo 2017”, manté una vinculació recent amb Terrassa. L’any passat va presentar el programa diari “Conexión OT”, gravat al Parc Audiovisual de Catalunya, una experiència que la va portar a viure durant tres mesos al municipi. En una entrevista al Diari de Terrassa, va assegurar que la ciutat s’havia convertit en “la meva segona casa” i va confesar que li encantaria oferir-hi un concert. Aquell desig es farà realitat aquest divendres 3 de juliol.
Després del seu pas pel concurs musical, Míriam Rodríguez ha construït una trajectòria sòlida dins l’escena pop espanyola. El seu debut discogràfic va arribar amb “Cicatrices” (2018), seguit de “La dirección de tu suerte” (2020), dos treballs que la van consolidar com una de les artistes sorgides d’”Operación Triunfo” amb més recorregut. El 2024 va publicar “Líneas Rojas”, un àlbum conceptual que reflecteix l’evolució artística de la cantant i que combina diferents sonoritats sense renunciar al seu segell pop. El disc inclou temes com “Debilidad”, “Déjame cuidarte” i “Línea Roja”. Des d’aleshores, ha continuat ampliant el seu repertori musical amb els senzills “Si me engaño”, “Me encantó estar equivocada”, “Para volver” i “Duele (menos)”.
Més enllà de la música, també ha participat en diversos formats televisius d’èxit. Va proclamar-se guanyadora de “Tu Cara me suena”, va exercir de cinquena “coach” a “La Voz” i l’any passat va presentar “Conexión OT”.
Ara, Míriam Rodríguez arriba a Terrassa en un dels moments més madurs de la seva carrera, amb un repertori que combina els seus grans èxits amb les cançons més recents. La plaça Nova serà l’escenari d’un concert molt esperat tant pels seus seguidors com per una artista que, aquesta vegada, actuarà davant d’un públic que ja considera una mica seu.