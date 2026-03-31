On marxen els terrassencs per Setmana Santa?: "Volem veure coses noves, fer turisme tradicional"

És prou fàcil observar com Terrassa es troba de vacances. Només cal sortir un matí a passejar per algun dels seus carrers i et toparàs amb un ambient poc habitual, més aviat. Menys gent passejant, menys cues als establiments, menys soroll de vehicles circulant i, en definitiva, menys terrassencs a la ciutat. La Setmana Santa és una de les èpoques preferides per aprofitar els festius i marxar uns dies fora. Molts opten per turisme local. D’altres, per visitar territoris diferents. Per això, sortim al carrer a veure quines són les destinacions d’alguns terrassencs per a aquesta setmana!
Ferran Tor
“Sempre feiem un viatge nacional, però aquest any ha tocat anar a fora”
En Ferran Tor trenca aquest any la seva rutina habitual de marxar per aquí a prop, i viatjarà a Atenes. “Sempre he fet un viatge nacional, però aquest any ha tocat anar a fora”, explica, tot destacant el canvi cap a una escapada internacional. Hi anirà amb la seva parella, de divendres a dilluns. Amant del turisme, assegura que “normalment vaig a fer turisme”, tot i que sol preferir el fred. Aquest cop, però, s’adapta a un destí més càlid.
Berta Izard
“Acostumo a marxar, però no a fer viatges grans com el que fem aquest any”
La Berta Izard aposta per una escapada a París, de dijous a diumenge, més llarga i ambiciosa del que és habitual. “Acostumo a marxar, però no a fer viatges grans com el que faig aquest any”, reconeix. L’any passat es va quedar més a prop, a la Costa Brava: “Em quedo més per aquí, habitualment”. Enguany viatja amb la seva parella per fer turisme a la capital francesa. “Depèn de l’any, busquem més calma i tranquil·litat”, però en aquest cas han buscat sobretot fer turisme.
Xavier Melgarejo
“Volem veure coses noves, fer turisme tradicional”
Xavier Melgarejo manté la tradició familiar amb un viatge a Londres. “Normalment sí, acostumem marxar a algun lloc per Setmana Santa”, explica, tot destacant que solen fer escapades curtes per poder quadrar calendaris “amb el meu pare, que treballa i té pocs dies”. En aquest cas, seran quatre jornades per descobrir la ciutat. “Amb viatges així, volem veure coses noves, fer una mica de turisme tradicional”, resumeix.
Andrea Fernández
“Hi tenim un apartament, una segona residència familiar”
L’Andrea Fernández opta per anar a Lloret de Mar, una destinació habitual on “hi tenim un apartament una segona residència familiar”, explica, fet que facilita una escapada centrada en el descans. Viatgen en família i busquen “més tranquil·litat i més platja”. Tot i la localització costanera, combina paisatges: “Veiem una mica el poble, fem una volta, anem a la platja... I, de vegades, quan fa bon temps, també fem rutes de muntanya, que la tenim al costat”.