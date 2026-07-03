Òscar Armengol, periodista: "M'agrada badar, trobar propostes que ni t'havies adonat que eren al programa"

Tot just en una setmana el podrem veure (i escoltar) en la seva faceta d’apassionat conreador i divulgador del rock & roll com a DJ Òscar “Daddy-O” Armengol, al Cafè de l’Aula. Abans, però, aquest periodista terrassenc, cara coneguda de 3Cat des de fa anys, viurà amb intensitat la Festa Major de la seva ciutat com sempre ha fet, molt arrelat als actes de cultura popular que ha traslladat també al seu fill: “Sempre assistim a la Diada Castellera, una gran ocasió de veure les nostres colles i les de la resta del país”.
A l’Òscar li resulta molt agradable “trobar amics i coneguts a plaça”. I per a ell, la plaça castellera per excel·lència és el raval de Montserrat: “Algunes vegades ens han convidat amics per veure la diada des del balcó, al Raval. És una vista privilegiada. Hem de reivindicar el Raval com a plaça castellera del país. Allà s’han aixecat alguns dels castells més importants de la història i se’n faran molts més. Té molt encant”. De més jove, era un habitual dels concerts a l’aire lliure. Com a pare de família, l’agenda es va bolcar més en la Baixada del Drac, el pregó, la Cercavila, el Correfoc.
“Ara que el nano és més gran, tornem a recuperar els concerts”, diu. No obstant això, una de les aficions d’Òscar Armengol en els dies festius té a veure amb els recorreguts sense objectiu previ: “M’agrada voltar, badar, caminar i trobar coses, propostes que ni t’havies adonat que eren al programa. Es tracta de propostes que a vegades es difícil trobar”. Per la seva boca parla, s’escapa, l’entusiasme per una cita que serveix, sobretot, “per veure i saludar gent que fa temps que no veus”; i per assistir a concerts com els de La Ludwig Band i The Tyets, que té pensat veure. I, si pot ser, amb el mocador oficial, “una bona iniciativa per fer ciutat”, per caminar, per badar.