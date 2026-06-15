Pas decisiu per connectar el centre amb el Segle XX

L'antic sector industrial del número 267 de la carretera de Montcada, a tocar de l’edifici protegit del Vapor Freixa, farà un pas decisiu per transformar-se en una nova promoció d’habitatges i comerços. Després de rebre aquest dilluns el vistiplau de la comissió de Territori, la modificació puntual del POUM s’elevarà al ple municipal de juny per a l’aprovació provisional. Aquest tràmit serà clau per desencallar la reforma i enderrocar les naus, que són propietat de la Sareb, amb l’objectiu de crear un gran eix per a vianants que connecti la plaça Nova, el Vapor Gran i el barri del Segle XX.
Per agilitzar la burocràcia, el document que votarà el ple ja defineix el disseny final de tot el sector, d’uns 3.100 metres quadrats. Com van recordar fonts tècniques a la comissió, amb aquesta fórmula “la pròpia modificació ja fixa l’ordenació de detall i, per tant, ens estalviem haver de fer un pla de millora urbana”. D’aquesta manera es passarà directament a redactar els projectes d’obres. A banda, el consistori ha reduït l’espai de botigues inicial per construir un total de 68 habitatges, sis més dels previstos. Aquest increment es destinarà íntegrament a pisos de protecció pública, que passaran de 19 a 25, mentre que els 43 pisos de mercat lliure es mantindran intactes.
Un nou gran eix de vianants
Els nous edificis es faran respectant la xemeneia de l’antiga fàbrica, que quedarà totalment lliure al mig de la nova illa. Així mateix, s’han redistribuït les alçàries dels blocs, situant els més alts a prop de l’industrial Freixa per no fer ombra a les cases del carrer de Viveret i garantir que el sector serveixi com una prolongació natural del centre.
El canvi més visible serà un nou camí per a vianants que creuarà la zona: per evitar un passadís fosc, s’obrirà un gran pas per sota d’un dels edificis amb una alçària lliure de tres plantes. La reforma es completarà reurbanitzant el carrer de Viveret en plataforma única, posant al mateix nivell vorera i calçada per garantir un pas diàfan cap al Segle XX.
Un cop el ple de l’Ajuntament hi doni llum verda, l’expedient només restarà pendent de l’aprovació definitiva de la Generalitat i la seva publicació oficial. Cal recordar que l’Assemblea d’Okupes de Terrassa va ocupar al setembre de l’any passat una de les naus incloses en aquest projecte de remodelació.